Alle Verträge zu dem Abkommen sollten offengelegt werden. Statt „Alibi-Projekten“ bräuchte es einen lückenlosen Grenzschutz und einen sofortigen Asylstopp. Wie berichtet, hatte Karner im Ö1-Morgenjournal am Dienstag gesagt, mit einer niedrigen Zahl an Asylwerberinnen und Asylwerbern zu beginnen. Als Gesamtlösung hatte die Regierung das Abschiebezentrum nicht bezeichnet. Die Verhandlungen werden gemeinsam mit Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden geführt. Ab dem kommenden Jahr sollen Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis nach Ruanda gebracht werden, wenn sie nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden können. Das ist etwa dann der Fall, wenn dort Krieg herrscht.