Da Tesla diese Fahrzeuge mit dem Hinweis verkauft habe, sie verfügten über die Hardware für vollständig autonomes Fahren, vertreten die beiden Kanzleien die Interessen Hunderter Tesla-Besitzer, wie fokus Rechtsanwälte mitteilte. Bisher habe sich Tesla Motors Austria geweigert, den Mangel zu beheben. Daher werde derzeit eine Klage vorbereitet, teilte Clemens Stegner, Anwalt bei fokus Rechtsanwälte, mit. Dabei gehe es um Ansprüche aus Gewährleistung, Irrtum und Schadenersatz. Tesla Motors Austria und Tesla Europe waren vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.