Etliche österreichische Tesla-Käufer sind alles andere als zufrieden: Sie haben einige tausend Euro für das Funktionspaket „autonomes fahren“ bezahlt, ohne diese Funktion nützen zu können. Jetzt werden rechtliche Schritte gegen das Unternehmen von Elon Musk vorbereitet.
Die Leistung des Bordcomputers „Hardware 3“ reiche dafür nicht aus, verweisen die Anwaltskanzleien fokus Rechtsanwälte und Aigner, Lehner Zuschin auf Tesla-Chef Elon Musk. Dieser habe mittlerweile selbst eingeräumt, dass die Fahrzeuge dafür einen leistungsfähigeren Bordcomputer benötigen.
Da Tesla diese Fahrzeuge mit dem Hinweis verkauft habe, sie verfügten über die Hardware für vollständig autonomes Fahren, vertreten die beiden Kanzleien die Interessen Hunderter Tesla-Besitzer, wie fokus Rechtsanwälte mitteilte. Bisher habe sich Tesla Motors Austria geweigert, den Mangel zu beheben. Daher werde derzeit eine Klage vorbereitet, teilte Clemens Stegner, Anwalt bei fokus Rechtsanwälte, mit. Dabei gehe es um Ansprüche aus Gewährleistung, Irrtum und Schadenersatz. Tesla Motors Austria und Tesla Europe waren vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.
Zehntausende Fahrzeuge betroffen
Betroffen sind grundsätzlich Tesla Model 3 bis etwa Herbst 2023 und Model Y bis Anfang bzw. Sommer des Jahres 2024. Jedenfalls sind die Fahrzeuge bis zur jeweiligen Umstellung auf „Hardware 4“ betroffen.
Potenziell könnten aber auch jene Käufer Ansprüche stellen, die das Funktionspaket nicht nachgekauft haben, teilten die Kanzleien weiters mit. Es fehle die beworbene Eigenschaft und könne nach derzeitigem Stand nicht nachgerüstet werden. Schätzungen der Anwälte zufolge sind in Österreich zehntausende Fahrzeuge betroffen. Halter der Tesla-Fahrzeuge können ihren Fall unter www.kein-autonomes-fahren.at kostenlos prüfen lassen.
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