Die Aufregung um den neu eingeführten und viel kritisierten Eltern-Kind-Pass nimmt kein Ende, es herrscht Chaos. Ärzte und Hebammen wurden kurzfristig über Neuerungen informiert, Systeme funktionieren nicht, Eintragungen in den digitalen Pass sind nicht möglich, die schriftliche Form ist mit Fehlern gespickt und das Abrechnungssystem sei ungerecht. Für Kritik sorgt aber auch eine weitere Neuerung: Ärzte und Hebammen sollen mit den werdenden Müttern einen zehnseitigen Fragebogen durchgehen.