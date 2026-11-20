Ärzte und Hebammen sollen im Zuge des neuen Eltern-Kind-Passes Schwangeren Intimstes mithilfe eines zehnseitigen Fragenkatalogs entlocken. Ein steirischer Gynäkologe ist empört: „Das geht doch niemanden etwas an!“
Die Aufregung um den neu eingeführten und viel kritisierten Eltern-Kind-Pass nimmt kein Ende, es herrscht Chaos. Ärzte und Hebammen wurden kurzfristig über Neuerungen informiert, Systeme funktionieren nicht, Eintragungen in den digitalen Pass sind nicht möglich, die schriftliche Form ist mit Fehlern gespickt und das Abrechnungssystem sei ungerecht. Für Kritik sorgt aber auch eine weitere Neuerung: Ärzte und Hebammen sollen mit den werdenden Müttern einen zehnseitigen Fragebogen durchgehen.
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