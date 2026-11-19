Salzburg sucht weiter nach einem neuen Landesjägermeister! Weil auch Gegenwind aufkam, sagte Wunschkandidat Markus Friesacher ab. Die Jäger wollen noch im Dezember einen neuen Kandidaten präsentieren. Die Basis wünsche sich Bodenständigkeit an der Spitze, heißt es.
In der Salzburger Jägerschaft rumort es: Die Suche nach einem neuen Landesjägermeister – die Ära von Max Mayr-Melnhof endet 2027 – läuft seit geraumer Zeit. Der Noch-Landeschef brachte als seinen Wunschkandidaten den Ex-Rennfahrer und Vertrauten Markus Friesacher in Position. Der erfolgreiche Salzburger Unternehmer hat neben vielen Funktionen auch ein Jagdgebiet in Großarl gepachtet und betreibt eine Lodge in Namibia.
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