In der Salzburger Jägerschaft rumort es: Die Suche nach einem neuen Landesjägermeister – die Ära von Max Mayr-Melnhof endet 2027 – läuft seit geraumer Zeit. Der Noch-Landeschef brachte als seinen Wunschkandidaten den Ex-Rennfahrer und Vertrauten Markus Friesacher in Position. Der erfolgreiche Salzburger Unternehmer hat neben vielen Funktionen auch ein Jagdgebiet in Großarl gepachtet und betreibt eine Lodge in Namibia.