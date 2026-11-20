Schon am Samstag kann Motorrad-Star Marc Marquez Geschichte schreiben. Wenn er im Sprintrennen von Portimao (16 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) zwei Punkte mehr holt als Verfolger Jorge Martin, krönt er sich bereits am Samstag zum achten Mal zum MotoGP-Weltmeister. Damit würde er den seit 1975 bestehenden Rekord von Giacomo Agostini einstellen. Und hätte einen Titel mehr als Valentino Rossi.
Was der Legende gar nicht schmecken dürfte. Bis heute erhebt Rossi schwere Vorwürfe gegen Marquez, im Saisonfinale 2015 absichtlich gegen ihn und für Jorge Lorenzo gefahren zu sein.
„Sowas geht nicht weg“
Valentino Rossi gibt dem Spanier Mitschuld am verlorenen Titelkampf. „Sowas geht nicht weg. Es tut noch immer sehr weh“, sagte er zuletzt im italienischen Fernsehen. „Er hat nur dafür gekämpft, dass ich verliere – und er hat es auch geschafft.“
Die Ereignisse des Jahres 2015 sind ein zentraler Teil von Rossis Autobiografie „La mia storia“, die letzte Woche erschienen ist. Ob auch Marquez darin schmökern wird? „Vielleicht nachdem ich zurückgetreten bin“, meinte der baldige MotoGP-Rekordweltmeister. Was schon bald der Fall sein könnte, wie derzeit im Fahrerlager gemunkelt wird ...
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