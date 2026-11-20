Schon am Samstag kann Motorrad-Star Marc Marquez Geschichte schreiben. Wenn er im Sprintrennen von Portimao (16 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) zwei Punkte mehr holt als Verfolger Jorge Martin, krönt er sich bereits am Samstag zum achten Mal zum MotoGP-Weltmeister. Damit würde er den seit 1975 bestehenden Rekord von Giacomo Agostini einstellen. Und hätte einen Titel mehr als Valentino Rossi.