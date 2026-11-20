Kein einziger WM-Punkt

Der Rennstall hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass man Valtteri Bottas weiter das Vertrauen schenkt. Der 37-jährige Finne tritt 2027 erneut an der Seite von Perez an. Der ein Jahr jüngere Mexikaner hatte vor Kurzem einen Vertrag bis Ende 2029 unterzeichnet.