Gute Laune beim Grand Prix in Las Vegas! Weil sein Schützling Sergio Perez nach dem ersten Training auf Position eins gestanden war, musste Cadillac-Teamchef Marcin Budkowski schmunzeln.
Widrige Wetterbedingungen hatten das erste Training vor dem Formel-1-Rennen in Las Vegas massiv behindert. Bei Regen und viel Wasser auf der Strecke absolvierte kein Fahrer eine komplette Runde mit offizieller Zeit.
Weil Sergio Perez als erster Fahrer auf der Strecke gewesen war, wurde er am Ende der Übungseinheit auf Position eins gelistet.
„Wir haben das erste Training in Las Vegas angeführt. Das ist eine gute Schlagzeile“, witzelte Cadillac-Teamchef Marcin Budkowski im Gespräch mit Sky.
Kein einziger WM-Punkt
Der Rennstall hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass man Valtteri Bottas weiter das Vertrauen schenkt. Der 37-jährige Finne tritt 2027 erneut an der Seite von Perez an. Der ein Jahr jüngere Mexikaner hatte vor Kurzem einen Vertrag bis Ende 2029 unterzeichnet.
Bottas fährt schon seit 2013 in der Formel 1. Beim noch punktelosen Team Cadillac galt er zuletzt als Wackelkandidat für nächste Saison. Immerhin durfte sich Teamkollege Perez nun über eine „Bestzeit“ freuen …
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