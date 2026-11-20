„Ich habe noch nie jemanden betrogen, ich bin kein Verbrecher!“ Der Vorarlberger Landwirt kämpft vor dem Schöffensenat am Landesgericht Feldkirch nicht nur um seinen guten Ruf. Er bangt auch um Haus und Hof. Denn was der Bauer im Steuerrecht übersehen hat, kommt ihn verdammt teuer zu stehen: Fast 300.000 Euro soll er dem Finanzamt vorenthalten haben.