Tausende Mitarbeiter werden zu Millionären

Doch nicht nur das Unternehmen selbst profitiert vom erfolgreichen Börsenstart. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, könnten rund 2800 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter durch ihre Aktienoptionen zu Millionären werden. Für 598 von ihnen könnte der Wert ihrer Beteiligungen sogar die Marke von 100 Millionen Dollar überschreiten. Besonders günstig waren die Aktienoptionen für jene Beschäftigten, die bereits früh eingestiegen waren: Bis 2023 lag der durchschnittliche Preis dem Bericht zufolge bei weniger als einem Dollar je Aktie.