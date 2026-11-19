Ein Börsenstart wie aus dem Bilderbuch! Der KI-Konzern Anthropic hat mit seinem Gang an die US-Technologiebörse Nasdaq einen historischen Erfolg hingelegt. Die Anleger griffen derart beherzt zu, dass die Aktie bereits zum Handelsstart deutlich über dem Ausgabepreis lag. Für das Unternehmen hinter dem KI-Modell Claude geht es um eine gewaltige Summe – und auch zahlreiche Mitarbeiter dürfen sich über einen unerwarteten Geldsegen freuen.
Die Aktie wurde am Donnerstag erstmals an der Nasdaq gehandelt. Der erste Kurs lag bei 111,50 Dollar (rund 102 Euro) und damit um etwa 34 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar (75,70 Euro). Anthropic hatte die Papiere ursprünglich in einer Spanne zwischen 70 und 78 Dollar anbieten wollen. Wegen der enormen Nachfrage wurde der Ausgabepreis jedoch angehoben.
Auch die Zahl der angebotenen Aktien wurde kurzfristig ausgeweitet. Statt der ursprünglich vorgesehenen 825 Millionen kamen schließlich 980 Millionen Papiere auf den Markt. Damit nahm Anthropic durch den Börsengang rund 81,3 Milliarden Dollar (etwa 74,2 Milliarden Euro) ein. Das ist ein neuer Rekord. Bislang hielt diesen das Raumfahrtunternehmen SpaceX, das bei seinem Börsendebüt im Juni 75 Milliarden Dollar erlöst hatte.
Tausende Mitarbeiter werden zu Millionären
Doch nicht nur das Unternehmen selbst profitiert vom erfolgreichen Börsenstart. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, könnten rund 2800 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter durch ihre Aktienoptionen zu Millionären werden. Für 598 von ihnen könnte der Wert ihrer Beteiligungen sogar die Marke von 100 Millionen Dollar überschreiten. Besonders günstig waren die Aktienoptionen für jene Beschäftigten, die bereits früh eingestiegen waren: Bis 2023 lag der durchschnittliche Preis dem Bericht zufolge bei weniger als einem Dollar je Aktie.
Allerdings können die Mitarbeiter ihre Anteile nicht sofort vollständig zu Geld machen. Am ersten Handelstag dürfen sie demnach höchstens zehn Prozent ihrer Aktien verkaufen. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2026 sollen weitere Verkäufe von bis zu 35 Prozent möglich sein.
Wettlauf mit OpenAI und Google
Anthropic wurde 2021 von sieben ehemaligen Mitarbeitern des ChatGPT-Entwicklers OpenAI gegründet. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für seinen KI-Assistenten Claude, der ähnlich wie ChatGPT Fragen beantwortet, Texte verfasst und bei komplexen Aufgaben unterstützt. Besonders erfolgreich ist inzwischen auch Claude Code, ein KI-Werkzeug, das Programmierer beim Entwickeln von Software unterstützt.
Im Kampf um die leistungsfähigsten KI-Modelle und lukrative Unternehmenskunden tritt Anthropic gegen Schwergewichte wie OpenAI und Google an. Auch große Technologiekonzerne setzen auf das Unternehmen: Amazon und Google halten Beteiligungen. Google, Microsoft, Nvidia und AMD haben zudem zugesagt, gemeinsam 26 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis der Aktie zu investieren.
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