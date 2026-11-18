Der Ukraine ist mit der teilweisen Zerstörung der Kertsch-Brücke erneut ein spektakulärer Coup gelungen. In der Nacht auf Montag bekam das Prestige-Bauwerk Wladimir Putins Treffer von ukrainischen Eigenbauraketen ab. In einem Video (siehe unten) ist nun jener Moment zu sehen, in dem ein Brückenbogen zusammenbricht und ins Meer stürzt.
Die 19 Kilometer lange, vom russischen Festland zur besetzten Halbinsel Krim führende Brücke ist für Moskau von enormer strategischer Bedeutung. Über die Brücke versorgen die Russen nicht nur ihre Truppen auf der Krim, sondern auch jene in der besetzten Südukraine.
Etwa zwei Millionen Menschen leben auf der strategisch wichtigen Halbinsel. Zudem fahren das ganze Jahr lang Hunderttausende russische Urlauber mit dem Auto oder der Bahn an die sonnige Krim-Küste. Etliche Russen sitzen – wie berichtet – fest, andere kämpfen sich nun durch das Kriegsgebiet.
Dieses kurze Video auf X zeigt den Kollaps:
Ukraine bei Waffenentwicklung Europas Nummer 1
Die dafür eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper seinen allesamt von der Ukraine selbst hergestellt worden und hätten eine gute Trefferquote gehabt, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bei der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor gehöre die Ukraine derzeit weltweit zu den Top 3. „In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer Eins.“
Auf X schrieb Selenskyj am späten Dienstagabend, die Technologien und Unternehmen seines Landes entwickelten sich sehr gut. „Wir haben auf russische Angriffe reagiert und werden dies auch weiterhin tun. Wir dürfen vor den Russen nicht zurückschrecken.“
Schon zuvor mehrere Angriffe der Ukraine
Für die Ukrainer ist es einer der bedeutendsten Erfolge in dem seit fast fünf Jahren andauernden Krieg gegen die russischen Invasoren. Die Kertsch-Brücke war schon zuvor mehrmals ins Visier der ukrainischen Armee geraten und einmal durch eine in einem Lkw versteckte Bombe und einmal durch Unterwasserdrohnen massiv beschädigt worden. Die Ukraine betrachtet die Brücke als illegal auf ihrem Staatsgebiet errichtetes Bauwerk.
Russischen Angaben zufolge konnte der Bahnverkehr über die Brücke nach kurzer Unterbrechung eingleisig wieder aufnehmen. Bei der Straßenbrücke war die Rede offiziell von einer „vorübergehenden Unterbrechung“ – kein Wort davon, dass die Fahrbahn auf etwa 200 Metern weggebrochen ist.
Brücke soll „besser als vorher“ wiederaufgebaut werden
Kremlsprecher Dmitri Peskow warf der Ukraine Terror vor. Er vermutete den kommenden Dreiergipfel zwischen Washington, Peking und Moskau als Hintergrund der Angriffe auf die Brücke. Ohne jeden Zweifel werde die Brücke wiederaufgebaut, so Peskow: „Sie wird besser als vorher.“
Trümmer blockieren Schiffsverkehr
Doch es scheint fraglich, ob die komplizierten Ingenieurarbeiten unter der ständigen Gefahr durch ukrainische Angriffe durchgeführt werden können. Um die Stelle für die Schifffahrt wieder freizubekommen, müssten die Brückentrümmer geräumt werden.
Die Versorgung der Krim hänge schon länger nicht mehr nur an dieser Brücke, die vor allem von Autos und Bussen genutzt werde, teilte die Besatzungsverwaltung mit. Der militärische und zivile Nachschub muss auch auf dem längeren und ebenfalls gefährlichen Landweg durch die besetzte Südukraine transportiert werden.
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