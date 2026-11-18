Schon zuvor mehrere Angriffe der Ukraine

Für die Ukrainer ist es einer der bedeutendsten Erfolge in dem seit fast fünf Jahren andauernden Krieg gegen die russischen Invasoren. Die Kertsch-Brücke war schon zuvor mehrmals ins Visier der ukrainischen Armee geraten und einmal durch eine in einem Lkw versteckte Bombe und einmal durch Unterwasserdrohnen massiv beschädigt worden. Die Ukraine betrachtet die Brücke als illegal auf ihrem Staatsgebiet errichtetes Bauwerk.