Der Nachfolger des legendären Air & Style am Innsbrucker Bergisel erfordert intensive Vorbereitungen und ist ein logistischer Kraftakt. Bereits kommende Woche sollen dort Anna Gasser, Matej Svancer und Co. über die Rampe mit Kunsteis springen.
Die Vorbereitungen für den „Airdrenaline“-Big-Air-Bewerb am Innsbrucker Bergisel (Freitag, 27., bis Samstag, 28. November) laufen auf Hochtouren. „Neuer Name, neuer Veranstalter, neue Ideen und neue Möglichkeiten“, freute sich Andrew Hourmount bereits Ende August bei einer Pressekonferenz zur Ankündigung des geistigen Nachfolgers des legendären Air & Style.
1994 fand der erste Event statt. Seither haben sich die Zeiten geändert. Schneesicherheit gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Deshalb stehen mehrere Container eines deutschen Herstellers zur Kunstschneeproduktion auf dem Gelände. Sie produzieren sogenanntes „Crushed Ice“ – also zerkleinerte Eisstücke, die auf der 16 Meter hohen Rampe und im Zielbereich verteilt werden. Ein kleiner Teil des Kunstschnees wird mit Lkw aus dem Kühtai angeliefert.
Auch rund 350 Tonnen Stahl kommen für die Bühnen- und Rampenkonstruktionen zum Einsatz die von gut 50 Personen verbaute werden. Außerdem wurde der Anlauf mit Matten ausgelegt, wie sie sonst in Skihallen verwendet werden. Jeweils knapp 10.000 Menschen werden an beiden Tagen vor Ort sein.
Freitag, 27. November:
15.30 Uhr: Einlass
16.30 Uhr: Freeski Style Session
17.20 Uhr: SSIO
18.05 Uhr: DJ Stylewarz
18.45 Uhr: Freeski-Finals
20.20 Uhr: Preisverleihung, K.I.Z
21.45 Uhr: Ende
Samstag, 28. November:
15.30 Uhr: Einlass
16.45 Uhr: Snowboard Style
17.35 Uhr: Badmómzjay
18.20 Uhr: DJ Stylewarz
19 Uhr: Snowboard-Finals
20.35 Uhr: Preisverleihung, Bonez MC & RAF Camora
22 Uhr: Ende
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