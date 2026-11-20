1994 fand der erste Event statt. Seither haben sich die Zeiten geändert. Schneesicherheit gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Deshalb stehen mehrere Container eines deutschen Herstellers zur Kunstschneeproduktion auf dem Gelände. Sie produzieren sogenanntes „Crushed Ice“ – also zerkleinerte Eisstücke, die auf der 16 Meter hohen Rampe und im Zielbereich verteilt werden. Ein kleiner Teil des Kunstschnees wird mit Lkw aus dem Kühtai angeliefert.