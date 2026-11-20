Ein Jumbo-Jet am Haken eines SUV – und das Zugfahrzeug fährt auf nur zwei Rädern! Mit dieser spektakulären Aktion demonstriert die chinesische BYD-Premiummarke Denza, was ihr neuer Geländewagen BAO 5 technisch draufhat. Ganz ohne Tricks geht das freilich nicht.
Man könnte meinen, die Chinesen wollten sich für einen Stunt revanchieren, mit dem Volkswagen vor genau 20 Jahren für Aufsehen sorgte. Damals zog ein Touareg V10 TDI eine 155 Tonnen schwere Boeing 747 über einen Flugplatz in England. Denza hat sich für seine Demonstration denselben Flugplatz ausgesucht, das Dunsfold Aerodrome südwestlich von London. Der Jumbo war diesmal sogar 180 Tonnen schwer. Und dem Zugfahrzeug fehlten schließlich zwei Räder.
Erst vier, dann drei, schließlich zwei Räder
Zunächst durfte der Denza BAO 5 noch ganz normal auf vier Rädern antreten. Dann wurde das rechte Vorderrad entfernt, beim letzten Versuch auch das rechte Hinterrad. Der Geländewagen stand damit nur noch auf seinen beiden linken Rädern – und zog die Boeing trotzdem über die Landebahn.
Ganz serienmäßig war das Auto dabei allerdings nicht. Zwar blieb der Antriebsstrang unverändert, doch um genügend Traktion zu erzeugen, wurde der Innenraum teilweise ausgeräumt und mit Ballast beladen. Beim Versuch auf drei Rädern waren es zwei Tonnen Zusatzgewicht, bei jenem auf zwei Rädern sogar 4,5 Tonnen. Kleine zusätzliche Stützen sorgten für Stabilität, eine eigens angefertigte Zugvorrichtung stellte die Verbindung zum Flugzeug her.
Über drei Versuche hinweg bewegte der Denza die Boeing insgesamt 1600 Meter weit. Wie lang der letzte Abschnitt auf nur zwei Rädern war, gibt der Hersteller nicht an.
Bemerkenswert ist auch, dass der Plug-in-Hybrid die Boeing rein elektrisch zog. Der Verbrennungsmotor musste dafür also keine Antriebsleistung beisteuern.
Über die Alltagstauglichkeit als Zugfahrzeug sagt das natürlich wenig aus. Die regulär zulässige Anhängelast des Denza beträgt 2500 Kilogramm. Ein rollendes Flugzeug stellt völlig andere Anforderungen als ein schwerer Anhänger im Straßenverkehr.
544 PS und ein besonderes Fahrwerk
Die technische Grundlage liefert der DMO-Antrieb des Denza. Er kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse. Die Systemleistung beträgt 544 PS, das maximale Drehmoment 760 Newtonmeter. Eine mechanische Verbindung zwischen den beiden Achsen gibt es nicht, der Allradantrieb wird elektrisch realisiert.
Das ist beim Flugzeug-Stunt durchaus relevant. Schließlich mussten die beiden verbliebenen Räder auf der linken Fahrzeugseite die gesamte Antriebskraft auf den Asphalt bringen.
Eine entscheidende Rolle spielte auch das hydraulische DiSus-P-Fahrwerk der Topversion Ultimate. Es kann die Fahrzeughöhe um insgesamt 140 Millimeter verändern und die einzelnen Radaufhängungen hydraulisch regeln. Damit lässt sich die Karosserie auch unter ungewöhnlichen Bedingungen stabilisieren.
Dass der BAO 5 ein durchaus ernst gemeinter Geländewagen ist, zeigen sein Leiterrahmen, die elektronisch gesteuerten Differenzialsperren und bis zu 31 Zentimeter Bodenfreiheit. Im normalen Straßenbetrieb beschleunigt der knapp fünf Meter lange und rund drei Tonnen schwere Ultimate in fünf Sekunden auf Tempo 100.
Bei VW war das Flugzeug leichter
Im November 2006 hatte ein Touareg V10 TDI mit 313 PS und 750 Newtonmetern Drehmoment einen 155 Tonnen schweren Jumbo gezogen. Auch damals musste reichlich Ballast ins Auto: 4345 Kilogramm zusätzlich erhöhten das Gesamtgewicht des VW auf über sieben Tonnen. Außerdem verwendeten die Techniker eine kürzere Achsübersetzung.
Denza BAO 5 kommt auch nach Österreich
Der BAO 5 ist übrigens keine exotische Machbarkeitsstudie. Der Geländewagen wurde erst vergangene Woche bei der Eröffnung der ersten BYD-Megawatt-Ladestation in St. Pölten erstmals in Österreich präsentiert.
Das knapp fünf Meter lange SUV soll hierzulande zu Preisen ab ungefähr 75.000 Euro angeboten werden. Der genaue Marktstart und die endgültigen Preise stehen noch nicht fest.
Neben den 544 PS bietet der Plug-in-Hybrid eine 31,8-kWh-Batterie für bis zu 90 Kilometer elektrische WLTP-Reichweite. Zusammen mit dem Benzintank verspricht Denza bis zu 835 Kilometer. Auch an der Schnellladesäule kann der BAO 5 mit bis zu 100 kW laden.
Für das Abschleppen eines liegen gebliebenen Jumbo-Jets empfiehlt sich allerdings weiterhin ein ausgewachsener Flugzeugschlepper. Der Denza hat schließlich schon bei einem wesentlich kleineren Anhänger seine amtlich erlaubten Grenzen erreicht.
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