Ganz serienmäßig war das Auto dabei allerdings nicht. Zwar blieb der Antriebsstrang unverändert, doch um genügend Traktion zu erzeugen, wurde der Innenraum teilweise ausgeräumt und mit Ballast beladen. Beim Versuch auf drei Rädern waren es zwei Tonnen Zusatzgewicht, bei jenem auf zwei Rädern sogar 4,5 Tonnen. Kleine zusätzliche Stützen sorgten für Stabilität, eine eigens angefertigte Zugvorrichtung stellte die Verbindung zum Flugzeug her.