Alcaraz steht vorzeitig im Halbfinale. Der Weltranglistendritte feierte am Mittwoch mit einem 6:2,6:4 gegen Daniil Medwedew seinen zweiten Erfolg beim Saison-Abschlussturnier in Turin. Seit mittlerweile elf Matches ist der Spanier nun ungeschlagen. Ein Lauf, der seit dem Stadthallenturnier in Wien anhält. Danach hatte er auch in Paris triumphiert.