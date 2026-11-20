In der Länderspielpause stand auch Padel-Tennis auf dem Programm, „da sah jeder, dass ich noch immer besser als Matti bin“, meinte Hoff Thorup mit einem Schmunzeln in Richtung Kapitän. „Wir wissen beide, wer der Bessere ist“, konterte Matthias Seidl sichtlich amüsiert, betonte vor dem Match beim GAK: „Es gilt das Tempo hoch zu halten, den Ball schnell zu bewegen, Spieler in die Box zu kriegen – und wie zuletzt die Chancen zu verwerten.“