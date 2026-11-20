Der GAK bietet für Johannes Hoff Thorup die Chance, eine Schallmauer zu knacken: Feiert Rapid am Samstag in Graz den achten Liga-Sieg in Serie, hätte der Trainer aus seinen ersten 40 Partien mit Grün-Weiß 80 Zähler erzielt, was einen Schnitt von exakt 2,0 ergäbe. Womit der Däne erstmals in seiner Hütteldorfer Amtszeit diese Marke erreicht hätte.
Der 37-Jährige legt den Fokus auf die Prolongierung der Erfolgsserie, mit 24:2-Toren in den letzten sieben Ligapartien: „Wir müssen uns wieder auf unser eigenes Spiel konzentrieren, mit guten Leistungen weitermachen. Wir sind für Samstag mehr als bereit.“
Bei Yusuf Demir, der den Länderspieltrip wegen einer Knieprellung abbrechen musste, gibt es positive Signale: „Wir werden versuchen, es hinzukriegen“, sagte der Coach. „Er hat es vorhin im Training versucht, wir müssen schauen, wie das Knie darauf reagiert, werden es Freitag erneut probieren. Wir werden kein großes Risiko eingehen, aber ich denke, es schaut ganz gut aus.“
In der Länderspielpause stand auch Padel-Tennis auf dem Programm, „da sah jeder, dass ich noch immer besser als Matti bin“, meinte Hoff Thorup mit einem Schmunzeln in Richtung Kapitän. „Wir wissen beide, wer der Bessere ist“, konterte Matthias Seidl sichtlich amüsiert, betonte vor dem Match beim GAK: „Es gilt das Tempo hoch zu halten, den Ball schnell zu bewegen, Spieler in die Box zu kriegen – und wie zuletzt die Chancen zu verwerten.“
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