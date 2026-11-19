Johannes Strolz war beim ersten Weltcupslalom der Saison im finnischen Levi der einzige Österreicher, der es in die Punkte schaffte. Warum der Doppelolympiasieger das Ergebnis in Finnland eher als 22. denn als letzten Platz einordnet, was dort positiv war und wo es noch Potenzial gibt und wie es beim Heimrennen am Sonntag in Gurgl weitergeht, verriet er der „Krone“.
„Für mich hat es sich in Levi eher nach einem 22. als nach einem letzten Platz angefühlt“, gesteht Johannes Strolz, der beim Auftaktslalom in Finnland als einziger ÖSV-Herr in die Punkte gefahren war. „Die neun Zähler nehme ich gerne mit. Da es so viele Ausfälle gegeben hat, bin ich mit einem blauen Auge davongekommen. Das hat mir massiv in die Karten gespielt, weil mit dem schweren Fehler im zweiten Durchgang wäre diese Platzierung sonst nicht möglich gewesen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.