„Für mich hat es sich in Levi eher nach einem 22. als nach einem letzten Platz angefühlt“, gesteht Johannes Strolz, der beim Auftaktslalom in Finnland als einziger ÖSV-Herr in die Punkte gefahren war. „Die neun Zähler nehme ich gerne mit. Da es so viele Ausfälle gegeben hat, bin ich mit einem blauen Auge davongekommen. Das hat mir massiv in die Karten gespielt, weil mit dem schweren Fehler im zweiten Durchgang wäre diese Platzierung sonst nicht möglich gewesen.“