Der Offizier des Roten Kreuzes erzählt im Gespräch mit der „Krone“, wie der blutige Einsatz beim Brudermord in Perg (OÖ) ablief. Als die erste Rettungsmannschaft ankam, reanimierten gerade Polizisten das Mordopfer im Hauseingang und setzten den Defibrillator ein. Auch die Betreuung der Angehörigen vor Ort war eine Riesenaufgabe.
Ein nächtlicher Tatort, der förmlich im Blut schwimmt, ein Toter, eine Schwerverletzte – und dazu rund 50 Angehörige, die binnen kurzer Zeit auftauchen: Der Brudermord im Türkenmilieu in Perg war auch für das Rote Kreuz außergewöhnlich.
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