Wer in der Firma grob fahrlässig einen Schaden verursacht, muss mitunter dafür geradestehen. In der Politik bleibt es nach teuren Fehlentscheidungen dagegen oft beim Rücktritt – wenn überhaupt –, während die Steuerzahler die Rechnung begleichen. „Krone“-User HotdogKurti hat daher folgende Frage an die Community gestellt: „Sollten Politiker für grobe Pflichtverletzungen mit ihrem Privatvermögen einstehen?“