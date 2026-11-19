Der US-Händler Amazon macht gegen ein Gesetzesvorhaben in New York mobil und ruft Nutzer in der Millionenmetropole auf seiner Website dazu, sich beim Stadtrat gegen das Projekt auszusprechen.
Das Gesetzesvorhaben sieht unter anderem vor, dass Betreiber von Paketverteilzentren ihre Lieferfahrer und Lagerarbeiter künftig grundsätzlich direkt anstellen müssen. Bisher arbeiten Unternehmen wie Amazon bei der Paketzustellung häufig mit Subunternehmen zusammen.
Bürgermeister Zohran Mamdani unterstützt das Gesetzesvorhaben und kritisert das bisherige Geschäftsmodell scharf: „Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen.“
Amazon warnt vor höheren Lieferkosten und Verlust von Jobs
Das Gesetz sichere ab, dass „Konzerne, die von der Arbeit der Beschäftigten profitieren, für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken verantwortlich sind“. Der Online-Riese warnt – sollte das Gesetz Wirklichkeit werden – mit höheren Lieferkosten und Kündigungen.
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