Wenn die Halle wieder zur Hölle wird, dann kann es nur eines bedeuten: das Judo-Final-4 der Herren und Frauen steht am Samstag in Gmunden (ab 13 Uhr) am Programm! „Wir sind bereit für ein großartiges Finale, es ist so ausgeglichen wie seit Jahren nicht“, meint OÖ-Präsident Manfred Reisinger. Während bei den Frauen Leibnitz der große Gejagte ist, läuft der Weg zum Herren-Titel auch diesmal wohl nur über Serienmeister Galaxy Tigers aus Wien, der aus den vergangenen zehn Finalis satte neunmal als Champ von der Matte gegangen war.