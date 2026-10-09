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Lebensmittelzusätze: Fluch oder Segen im Alltag?

Ernährung & Wohlfühlgewicht
09.10.2026 16:00
Viele Konsumenten sind verunsichert, wenn sie auf der Liste mit Inhaltsstoffen viele E-Nummern ...
Viele Konsumenten sind verunsichert, wenn sie auf der Liste mit Inhaltsstoffen viele E-Nummern finden.(Bild: _KUBE_ - stock.adobe.com)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Von Aspartam bis zu Farbstoffen – Zusatzstoffe in Lebensmitteln geraten regelmäßig unter Kritik. Ernährungsbewusste Konsumenten sind von E-Nummern auf der Zutatenliste verunsichert. Gibt es dafür abseits von subjektiven Empfindungen und Einschätzungen auch objektive Gründe? Eine Ernährungswissenschafterin klärt auf.

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Ob Chips, Fruchtjoghurt, Wurst oder Süßigkeiten: Lebensmittelzusatzstoffe sind längst Teil unseres Alltags. Wir essen sie täglich, kennen aber oft weder ihre Namen noch ihre Wirkung. Sind sie die unsichtbaren Bösewichte auf unserem Teller – oder werden sie einfach zu Unrecht verteufelt, oder machen sie unser Essen erst haltbarer, sicherer und alltagstauglicher? Zeit, mit Vorurteilen aufzuräumen und genauer hinzusehen.  

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