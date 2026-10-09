Lebensmittelzusätze: Fluch oder Segen im Alltag?

Ob Chips, Fruchtjoghurt, Wurst oder Süßigkeiten: Lebensmittelzusatzstoffe sind längst Teil unseres Alltags. Wir essen sie täglich, kennen aber oft weder ihre Namen noch ihre Wirkung. Sind sie die unsichtbaren Bösewichte auf unserem Teller – oder werden sie einfach zu Unrecht verteufelt, oder machen sie unser Essen erst haltbarer, sicherer und alltagstauglicher? Zeit, mit Vorurteilen aufzuräumen und genauer hinzusehen.