Der 1:0-Heimsieg der Altacher gegen Sturm Graz war hochverdient, hätte sogar noch deutlich höher ausfallen müssen. Es war bereits der vierte Erfolg der Vorarlberger im Schnabelholz, womit man eines der Topteams der Liga ist. Auswärts sieht die Realität der Rheindörfler allerdings ganz anders aus. Eine Kolumne von „Krone“-Altach-Experte Elred Faisst.
Aus den 14 Bundesliga-Heimspielen, die Altach unter Trainer Ognjen Zaric bestritten hat, holte man acht Siege und drei Unentschieden bei nur drei Niederlagen. Dazu kommen zwei Heimsiege im ÖFB-Cup gegen Sturm (3:1) und Bischofshofen (7:0). Das ist das eine – überaus anschauliche Gesicht des SCR Altach. Ein Gesicht, das man am auch Sonntag gegen Sturm Graz zeigte. In einem Spiel, in dem zwar viele Chancen ausgelassen wurden. Dafür aber Srdjan Hrstic zum zweiten Mal viel Übersicht und Technik im Strafraum bewies und wie schon gegen Ried traf.
Sechs Pleiten, Torverhältnis 0:13
Das andere Gesicht: die zwölf Auswärtsspiele in der Bundesliga der Rheindörfler unter Zaric. Acht gingen verloren, viermal holte man ein Unentschieden – alle in der Vorsaison. Im laufenden Spieljahr haben die Altacher das Toreschießen in fremden Bundesliga-Stadien komplett eingestellt. Die Bilanz: Sechs Spiele, sechs Niederlagen, 0:13 Tore.
Mit dem Rücken zur Wand
Im Gegensatz dazu klappte es im ÖFB-Cup auswärts deutlich besser: In vier Partien holten die Vorarlberger drei Siege, darunter gegen Salzburg (1:0) und den GAK (4:0). Verloren ging nur das Finale gegen den LASK – mit 2:4 in der Verlängerung. Zu Saisonbeginn gab es gegen Rapid und Sturm starke Auftritte, dann verließ die Ländle-Elf der Mut, teils wurde nur Angsthasenfußball gezeigt. Am Freitag stehen Altach mit dem Rücken zur Wand. Falls man beim GAK nicht gewinnt, ist das sieglose Auswärtsjahr in der Bundesliga vollständig.
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