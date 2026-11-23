Aus den 14 Bundesliga-Heimspielen, die Altach unter Trainer Ognjen Zaric bestritten hat, holte man acht Siege und drei Unentschieden bei nur drei Niederlagen. Dazu kommen zwei Heimsiege im ÖFB-Cup gegen Sturm (3:1) und Bischofshofen (7:0). Das ist das eine – überaus anschauliche Gesicht des SCR Altach. Ein Gesicht, das man am auch Sonntag gegen Sturm Graz zeigte. In einem Spiel, in dem zwar viele Chancen ausgelassen wurden. Dafür aber Srdjan Hrstic zum zweiten Mal viel Übersicht und Technik im Strafraum bewies und wie schon gegen Ried traf.