So einen Andrang erlebt man in dem 3500-Einwohner-Ort nicht alle Tage: Hunderte Fans pilgerten nach St. Florian am Inn in Oberösterreich, um einen besonderen Gast zu sehen. Warum der Tag unvergesslich wurde und am Ende trotzdem etwas schiefging – die „Krone“ war vor Ort und schaute sich um.