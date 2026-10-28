Übergewichtige Kinder: So werden sie schlanker

Ernährung als Fokus – Psyche und Bewegung ausbaufähig

Die häufigste Maßnahme gegen Übergewicht ist die Ernährungstherapie – sie ist Bestandteil in 8 von 10 Therapieangeboten. Psychologische bzw. psychotherapeutische Maßnahmen sind bei nur knapp jedem zweiten Angebot integriert, Bewegungstherapie bei etwas mehr als jedem dritten.

Etwas seltener sind psychologische bzw. psychotherapeutische Fachexperten vertreten, am wenigsten kommen Bewegungsexperten zum Einsatz. Bei fast jedem zweiten Angebot wird mit Fachkräften in einem regionalen Netzwerk zusammengearbeitet.

Vielseitige Herangehensweise

„Die Ursachen der Adipositas sind vielschichtig, daher braucht es für eine erfolgreiche Therapie – wie bei Erwachsenen – auch bei Kindern eine multiprofessionelle Herangehensweise. Ernährung, Bewegung und psychologische Aspekte müssen zusammen überlegt und die individuelle Situation sowie besonders das familiäre und soziale Umfeld der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt werden“, betont Juliana Bhardwaj, MSc, Ernährungswissenschafterin und Studienleiterin von SIPCAN.