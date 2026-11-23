Der Kinderliedklassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski wird eine englische Version bekommen. Diese wird der bekannte Hamburger Musiker Sasha als Rock‘n-Roll-Kunstfigur Dick Brave singen. „Das ist ein richtiger Ritterschlag“, freute sich der Popsänger.
Das Lied „Christmas Bakery“ wird planmäßig am 27. November auf dem ersten Weihnachtsalbum von Dick Brave veröffentlicht. Sasha ist damit gelungen, was vorher vielen anderen Musikerinnen und Musikern verwehrt wurde. „Dadurch, dass einer meiner besten Freunde und Co-Autoren, Alexander Zuckowski, sein Sohn ist, haben wir ein sehr gutes Verhältnis miteinander“, sagte der Künstler, der bereits „Die Vogelhochzeit“ von Zuckowski mit neu eingesungen hatte.
„Ich finde, dass Sasha das wie immer sehr professionell und eben auch mit sehr viel Herzblut umgesetzt hat“, sagte Rolf Zuckowski zu dem Lied „Christmas Bakery“. Die deutsche Version „In der Weihnachtsbäckerei“ gilt als eines der erfolgreichsten Weihnachtslieder. In der englischen Version der kanadischen Kunstfigur Dick Brave bleibt die chaotisch-gut-gelaunte Backstuben-Stimmung erhalten und wird um Rock‘n‘Roll-Beats der 1950er-Jahre ergänzt. „Da wird die ‘Weihnachtsbäckerei‘ sogar plötzlich tanzbar“, sagte Zuckowski.
Hier sehen Sie die Ankündigung des Songs „Christmas Bakery“:
Bald im Englisch-Unterricht?
Er würde sich wünschen, dass die englische Version neue Kreise zieht, etwa über den deutschsprachigen Raum hinaus. Er ist aber etwas skeptisch, weil das Keksebacken vor allem in Deutschland eine Tradition ist. „Woanders werden eher Pies, also Kuchen, gebacken.“ Zuckowski kann sich laut eigener Aussage gut vorstellen, dass das Lied beispielsweise im Englisch-Unterricht an Schulen Einzug halten könnte. „Vielleicht macht es ja Spaß, ein Lied, das Kinder rauf und runter auf Deutsch können, mal auf Englisch kennenzulernen und zu singen.“
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