Bald im Englisch-Unterricht?

Er würde sich wünschen, dass die englische Version neue Kreise zieht, etwa über den deutschsprachigen Raum hinaus. Er ist aber etwas skeptisch, weil das Keksebacken vor allem in Deutschland eine Tradition ist. „Woanders werden eher Pies, also Kuchen, gebacken.“ Zuckowski kann sich laut eigener Aussage gut vorstellen, dass das Lied beispielsweise im Englisch-Unterricht an Schulen Einzug halten könnte. „Vielleicht macht es ja Spaß, ein Lied, das Kinder rauf und runter auf Deutsch können, mal auf Englisch kennenzulernen und zu singen.“