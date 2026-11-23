Klima- und Umweltschutzminister Norbert Totschnig (ÖVP) gibt sich nach dem Scheitern der COP31 in Anatalya kämpferisch – und schlägt neue Töne an. Mit der Devise, dass dringend der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ein Riegel vorgeschoben gehört, sprach er sich nun deutlich für E-Mobilität aus. Das klang in seiner Partei nicht immer so ...
Die Fronten im türkischen Antalya waren so sehr verhärtet, dass selbst die flexiblen Vorschläge der EU die Wogen nicht mehr zu glätten vermochten. Spielraum wurde sowohl bei der Klimafinanzierung und Klimawandelanpassung als auch beim Thema Ausstieg aus fossilen Energieträgern geboten. Doch nichts ging mehr.
„Es hat sich gezeigt, dass es Länder gibt wie Saudi-Arabien oder Russland, die einfach Beton angerührt haben. Die wollten sich keinen Millimeter bewegen beim Thema, dass fossil drinnen stehen muss, dass es einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern braucht und am Ende des Tages ist es an dem gescheitert“, erklärte Totschnig am Montag im „Ö1 Morgenjournal“. Er ist sich sicher: „Es war wichtig, dass die Union hier Flagge gezeigt hat.“ Alles andere wäre ein Rückschritt gewesen.
Ist das realistisch?
Damit der Ausstieg aus Öl und Gas tatsächlich klappt, soll dieser stufenweise erfolgen. Bis 2040 sollen die Treibhausgase um 90 Prozent reduziert werden. „Wir sind die ambitioniertesten überhaupt als Europäische Union“, lobte der Minister das Bündnis. Und versicherte: „Es wird intensiv in allen Sektoren gearbeitet, um aus fossilen Energieträgern auszusteigen.“
Mit voller Härte habe der heurige extrem trockene Sommer den dringenden Handlungsbedarf vor Augen geführt. „Es geht um die Lebensqualität, es geht um die Gesundheit der Bevölkerung. Deswegen haben wir das so vehement als Europäische Union bei der COP eingefordert“, so Totschnig.
Elektroautos werden immer günstiger
Bisher hatte die ÖVP in Sachen Klimawandel immer „Technologieoffenheit“ propagiert. Davon scheint bei Totschnig nun nicht mehr viel übrig zu sein: Denn die Lösung für den Ausstieg aus Öl und Gas ortet der Minister im Gespräch klar in der Elektromobilität. „Der Markt zeigt, wohin die Reise geht“, verwies er auf die Zulassungszahlen. Da die Elektroautos immer leistbarer würden, sehen viele Österreicher den Vorteil. Vor allem jene, die über eine Photovoltaik-Anlage mit Speicher verfügen. Einen Unterschied zu seiner Vorgängerin, der Grünen Leonore Gewessler, gibt es dann aber doch: Strafen oder Zwangsmaßnahmen (etwa für Autobauer) will Totschnig weiter nicht.
Mit erhobenem Zeigefinger mahnte Totschnig aber zumindest: „Man muss sich aus der Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen lösen, wo wir in den letzten Jahren miterleben mussten, was das bedeutet: Eine enorme Inflation und enorme Kosten.“
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