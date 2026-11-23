Elektroautos werden immer günstiger

Bisher hatte die ÖVP in Sachen Klimawandel immer „Technologieoffenheit“ propagiert. Davon scheint bei Totschnig nun nicht mehr viel übrig zu sein: Denn die Lösung für den Ausstieg aus Öl und Gas ortet der Minister im Gespräch klar in der Elektromobilität. „Der Markt zeigt, wohin die Reise geht“, verwies er auf die Zulassungszahlen. Da die Elektroautos immer leistbarer würden, sehen viele Österreicher den Vorteil. Vor allem jene, die über eine Photovoltaik-Anlage mit Speicher verfügen. Einen Unterschied zu seiner Vorgängerin, der Grünen Leonore Gewessler, gibt es dann aber doch: Strafen oder Zwangsmaßnahmen (etwa für Autobauer) will Totschnig weiter nicht.