Nach zwölf Jahren konnte die Austria zu Hause endlich wieder einen Bundesliga-Sieg über Salzburg bejubeln, Nutznießer dieses Sieges ist ausgerechnet Erzrivale und Tabellenführer Rapid. Sturm Graz hat bereits 17 Zähler Rückstand auf den Leader. Bei den Bayern ist nach dem 1:1 gegen Köln Schockstarre angesagt – Goalgetter Harry Kane fällt lange aus. Jubel hingegen in Rom – Lazio führt vor der AS Roma die Serie A an. Stefan Maierhofer, Tom Steiger und Marco Cornelius plaudern über den heimischen und internationalen Fußball.