Der Umgang mit Jamal Musiala, dessen Vertrag und vor allem dessen Erkrankung hat den Bossen des FC Bayern einiges an Kritik eingebracht – auch von den ehemaligen Spielern Stefan Effenberg und Maik Franz.
„Was die Bayern-Bosse hier abziehen, und da meine ich nicht Kompany und Eberl, ist in meinen Augen schäbig und hat auch schon was von Mobbing“, schimpfte Franz, mittlerweile als Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV tätig, im Sport1-„Doppelpass“. Es gehöre sich nicht, über eine Krankheit und das damit zusammenhängende Gehalt öffentlich zu sprechen, auf dem Level.
Gehalt zu hoch?
Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte unlängst beim „Sonntags-Stammtisch“ für Schlagzeilen gesorgt. In der „BR“-Sendung meinte der 74-Jährige: „Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht.“
Auch Geschäftsführer Dreesen meldete sich öffentlich zu Wort und Aufsichtsratsmitglied Rummenigge legte nach dem 1:1 gegen Köln nach: „Er hat ein Problem gesundheitlicher Natur, das ist bekannt, und es ist bekannt, dass er natürlich auch einen Vertrag hat, der sehr stolze Summen beinhaltet. Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“
„Dann sind wir ganz ehrlich nicht mehr bei ‘Mia san mia‘, sondern bei ‘Mia san money‘. Da ist das Geld wichtiger als die Person“, kritisiert Franz die Aussagen der Klub-Bosse. Auch Effenberg, 160-facher Bayern-Spieler, findet: „Einen Spieler, der verletzt ist, musst du an die Hand nehmen und ihn schützen. In allen Bereichen, vor allem in der Öffentlichkeit. Es geht hier um einen Menschen, der eine Krankheit hat. Für die Worte, die sie gewählt haben, wäre es angebracht, zu sagen: Da lagen wir falsch.“
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