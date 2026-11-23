„Dann sind wir ganz ehrlich nicht mehr bei ‘Mia san mia‘, sondern bei ‘Mia san money‘. Da ist das Geld wichtiger als die Person“, kritisiert Franz die Aussagen der Klub-Bosse. Auch Effenberg, 160-facher Bayern-Spieler, findet: „Einen Spieler, der verletzt ist, musst du an die Hand nehmen und ihn schützen. In allen Bereichen, vor allem in der Öffentlichkeit. Es geht hier um einen Menschen, der eine Krankheit hat. Für die Worte, die sie gewählt haben, wäre es angebracht, zu sagen: Da lagen wir falsch.“