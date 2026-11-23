Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) macht sich für die E-Mobilität stark. Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) begrüßt das – der Wirtschaftsbund hält aber auch an anderen Technologien fest.
„Raus aus Öl und Gas, auch im Verkehr“: Mit dieser Ansage bekannte sich Totschnig am Montag im Ö1-„Morgenjournal“ klar zur E-Mobilität. Auch das abgeschwächte Verbrenner-Aus verteidigte der Minister. Bisher hatte die ÖVP in Sachen Klimawandel immer „Technologieoffenheit“ propagiert. Davon scheint bei Totschnig nun nicht mehr viel übrig zu sein: Denn die Lösung für den Ausstieg aus Öl und Gas ortet der Minister im Gespräch klar in der Elektromobilität.
Sein roter Ministerkollege Hanke, zuständig für das Verkehrsressort, sieht darin ein wichtiges Signal: „Es ist sehr zu begrüßen, dass sich nun auch gewichtige Stimmen aus der ÖVP klar zur E-Mobilität bekennen.“
Mehr als jeder dritte Neuwagen elektrisch
Das Mobilitätsministerium wolle den Weg zur Elektrifizierung des Verkehrs fortsetzen, so Hanke. Mit der Initiative „eMOVE Austria“ werde die Ladeinfrastruktur ausgebaut. Außerdem wolle man Vorbehalte ausräumen und umfassend informieren. Die aktuellen Zahlen würden zeigen, dass der Kurs erfolgreich sei: Im Oktober sei mehr als jeder dritte neu zugelassene Pkw ein E-Auto gewesen – „Tendenz stark steigend“.
Und wie kommt der neue Kurs von Totschnig in der eigenen Partei an? Der ÖVP-Wirtschaftsbund unterstützt zwar das Ziel, die Abhängigkeit von fossilen Energien schrittweise zu verringern. Der Weg dorthin müsse aber gemeinsam mit den Betrieben gestaltet werden und auf Anreize, Innovation und Planungssicherheit setzen.
„Alternativen müssen leistbar sein“
Der ÖVP-Wirtschaftsflügel pocht auf Technologieoffenheit. E-Mobilität spiele eine wichtige Rolle, daneben gebe es aber auch Potenzial für andere Lösungen. Als Beispiel nennt der Wirtschaftsbund die E-Fuels-Produktion in Hallein. Entscheidend sei, dass Alternativen „flächendeckend verfügbar und leistbar sind“. Nur dann bleibe die Umstellung für Unternehmen praktikabel und umsetzbar.
In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die Wirtschaftskammer: „Ein Elektro-Lkw kostet nach wie vor ein Vielfaches eines herkömmlichen Lkw. Wir brauchen daher zuerst wettbewerbsfähige Preise – und das bei Fahrzeugen ebenso wie bei Energie.“ Aktuell würde der Umstieg die meisten Betriebe aus der Verkehrsbranche finanziell überfordern, so die Kammer. Auch die entsprechenden Rahmenbedingungen würden „vielfach noch fehlen“. Daher stehe die WKÖ „zum Umstieg auf klimafreundliche Antriebe, dazu zählt auch der Umstieg auf die E-Mobilität“, doch das sei mit hohen Investitionen verbunden. Deshalb müsse man weiterhin „technologieoffen sein“.
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