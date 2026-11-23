In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die Wirtschaftskammer: „Ein Elektro-Lkw kostet nach wie vor ein Vielfaches eines herkömmlichen Lkw. Wir brauchen daher zuerst wettbewerbsfähige Preise – und das bei Fahrzeugen ebenso wie bei Energie.“ Aktuell würde der Umstieg die meisten Betriebe aus der Verkehrsbranche finanziell überfordern, so die Kammer. Auch die entsprechenden Rahmenbedingungen würden „vielfach noch fehlen“. Daher stehe die WKÖ „zum Umstieg auf klimafreundliche Antriebe, dazu zählt auch der Umstieg auf die E-Mobilität“, doch das sei mit hohen Investitionen verbunden. Deshalb müsse man weiterhin „technologieoffen sein“.