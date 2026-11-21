„Die natürliche Heilkraft in jedem von uns ist der größte Heiler auf unserem Weg“, sagte Hippokrates und wir stellen uns die Frage: Könnte der eigene Körper zum Helfer bei Gelenkproblemen werden? Stammzellentherapie gilt als eine der spannendsten Entwicklungen der regenerativen Medizin – vor allem bei Beschwerden wie Arthrose oder chronischen Knieschmerzen. Sportmediziner und Unfallchirurg Anton Wukovits ist zu Gast bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ und klärt darüber auf.