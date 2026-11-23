Die Schwedin war als Schülerin mit ihrem Klimaprotest „Schulstreik fürs Klima“ weltweit bekannt geworden. Aus ihrem einsamen Protest vor dem schwedischen Reichstag entstand die internationale Klimabewegung „Fridays for Future“. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 hat Thunberg ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken aber auch immer wieder genutzt, um auf die Situation der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen aufmerksam zu machen.