In zwei Fällen
Hausfriedensbruch! Aktivistin Thunberg verurteilt
Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist von einem Gericht in Dänemark wegen Hausfriedensbruchs bei zwei Protestaktionen zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 240 Euro verurteilt worden.
Gemeinsam mit fünf anderen Personen hatte sie im September 2024 bei einem propalästinensischen Protest Räume der Universität Kopenhagen besetzt. Nach eigenen Angaben wollten die Aktivisten erreichen, dass die Hochschule die Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten einstellt. Daraufhin war Thunberg vorübergehend festgenommen worden.
Ex-Klima-Ikone wollte „sauber machen“
Verurteilt wurde die Schwedin außerdem für einen Protest bei dem Reedereikonzern Maersk im Mai 2025. Damals war sie laut Urteil mit anderen Aktivisten mit Reinigungsutensilien in Räume des Unternehmens in Kopenhagen eingedrungen, um dort symbolisch „sauber zu machen“.
Der Protest richtete sich demnach gegen den Transport von Waffen und fossilen Brennstoffen durch den Konzern. Thunberg wurde bereits mehrfach bei Protestaktionen festgenommen und auch schon zu Geldstrafen verurteilt.
Die Schwedin war als Schülerin mit ihrem Klimaprotest „Schulstreik fürs Klima“ weltweit bekannt geworden. Aus ihrem einsamen Protest vor dem schwedischen Reichstag entstand die internationale Klimabewegung „Fridays for Future“. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 hat Thunberg ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken aber auch immer wieder genutzt, um auf die Situation der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen aufmerksam zu machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.