Im britischen Königreich sorgt derzeit ein brisantes Buch für Wirbel! Darin behauptet Royal-Experte Tom Sykes, dass Prinz William (44) nach seiner Thronbesteigung radikal mit den royalen Titel-Privilegien aufräumen will. Sein Motto soll künftig lauten: Wer nicht für die Krone arbeitet, braucht auch keinen Prinzen- oder Prinzessinnentitel!
William will royale Titel künftig strikt an echte Arbeit für die Krone knüpfen und nicht mehr bloß als Geburtsrecht verschenken, heißt es in dem Buch „Prince William: The Making of a Modern Monarch“. Wer in Kalifornien, Australien (das planen die Sussexes angeblich als nächstes) oder anderswo lebt und keine Pflichten für das Königshaus übernimmt, fliegt raus. Prinz und Prinzessin ist ab King William ein Job, den er vergibt!
Weniger Royals, weniger Ärger
Damit droht nicht nur den Sussexes der endgültige Verlust ihrer Prinzentitel und der Anrede „Königliche Hoheit“, sondern William will auch endgültig verhindern, dass sich Skandale wie rund um den gefallenen Ex-Prinzen Andrew-Mountbatten wiederholen. Motto: Weniger Royals, deren Titel Signalwirkung hat, weniger Ärger.
Wer jetzt aber glaubt, dass William nur aus Ärger über die Frechheiten seines abtrünnigen Bruders sowie des Skandals um Onkel Andrew, so radikal durchgreifen will, irrt sich. Wie Sykes andeutet, soll der Sohn von König Charles III. dabei vor allem auch an seine eigenen Kinder mit Prinzessin Kate denken.
Charlotte und Louis dürfen selbst wählen
Während die Zukunft von Prinz George (13) als künftiger Monarch in Stein gemeißelt sei, sollen seine Geschwister Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) als Erwachsene selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Titel ablegen und ein eigenes Leben außerhalb der steifen Palastmauern führen wollen.
Besonders für Charlotte könnte diese royale Befreiung wichtig werden. Hinter vorgehaltener Hand wird in London bereits getuschelt, dass die aufgeweckte Elfjährige in der Schule mit einem enormen Talent als Sängerin und Schauspielerin begeistert und viele schon an eine Karriere im Showbiz glauben.
Spekulationen über Theater-Karriere von Charlotte
Laut übereinstimmenden Berichten britischer Medien (darunter die „Daily Mail“) soll Charlotte großes Interesse daran haben, nach ihrer Zeit an der aktuellen Lambrook School (die Kinder nur bis 13 Jahre unterrichtet) auf ein renommiertes Internat mit starkem Schwerpunkt auf darstellenden Künsten (Performing Arts) zu wechseln.
Sie und Mama Kate hätten bereits ein Internat mit eigenem Theater ins Auge gefasst. Pro Trimester gastieren dort mehrere professionelle Tournee-Produktionen, um den Schülern Einblicke in die Theaterpraxis zu geben.
Vom Kensington-Palast heißt es zu den Enthüllungen bisher nur knapp, man kommentiere grundsätzlich keine Bücher. Doch klar ist schon jetzt: Wenn William das Zepter übernimmt, weht im Buckingham-Palast ein völlig neuer Wind!
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