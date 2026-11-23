Weil er für einen Hackerangriff auf den Entwickler des Videospiels „Grand Theft Auto“ VI verantwortlich ist, ist ein Brite zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der 21-Jährige hatte illegal 90 Gameplay-Videos veröffentlicht.
Die Cyberangriffe, die auch andere Unternehmen zum Ziel hatten, hatten zwischen August 2021 und September 2022 stattgefunden. Der damalige Teenager soll in einem Hotel unter anderem einen Amazon-Fire-TV-Stick, ein Smartphone und einen Fernseher für seine Cyberattacken genutzt haben. Der Leak und seine Folgen kosteten Rockstar nach eigenen Angaben ungefähr fünf Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 4,57 Millionen Euro).
Der Täter wurde 2022 gefasst, war aber zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Einrichtung und galt als nicht verhandlungsfähig. „Sie sind offensichtlich ein sehr talentierter junger Mann“, sagte der Richter am Montag in London. „Verspielen Sie diese Talente nicht, indem Sie den Rest Ihres Lebens immer wieder im Gefängnis verbringen.“ Der heute 21-Jährige wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Da er aber bereits in Untersuchungshaft und in Gewahrsam gesessen gewesen war, konnte er das Gericht als freier Mann verlassen.
„GTA VI“ war in der vergangenen Woche nach 13 Jahren Wartezeit der Fans erschienen. Die Entwickler haben schätzungsweise bereits jetzt einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro erwirtschaftet.
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