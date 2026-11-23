Der Täter wurde 2022 gefasst, war aber zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Einrichtung und galt als nicht verhandlungsfähig. „Sie sind offensichtlich ein sehr talentierter junger Mann“, sagte der Richter am Montag in London. „Verspielen Sie diese Talente nicht, indem Sie den Rest Ihres Lebens immer wieder im Gefängnis verbringen.“ Der heute 21-Jährige wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Da er aber bereits in Untersuchungshaft und in Gewahrsam gesessen gewesen war, konnte er das Gericht als freier Mann verlassen.