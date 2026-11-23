In der Benzin-Lacke gewälzt

Über den Pannenstreifen der Autobahn erreichte der 30-Jährige am 8. Juli 2026 die letzte Tankstelle vor der Grenze. In Nickelsdorf, gerade noch im Burgenland, kaufte er im Shop Mineralwasser und Cola, ehe sich der Wanderer an einer der Zapfsäulen zu schaffen machte. Er wählte Super und vergoss Benzin über den Beton. Nachdem ihm die Menge ausreichend erschienen war, wälzte er sich in der Lacke und holte sein Feuerzeug aus der Hosentasche.