Ein schizophrener Ungar (30) wollte sich in selbstmörderischer Absicht auf einer Tankstelle in Nickelsdorf verbrennen. Benzin. Ein Flammeninferno! Die Folgen wären verheerend gewesen, der Mann wurde eingewiesen. Freilich bleiben Fragen offen.
Der obdachlose Tellerwäscher verdingte sich in einem China-Restaurant in den Niederlanden als Tellerwäscher – bis es mit dem Chef zu einem handfesten Streit gekommen sein soll. „Ich bin nämlich draufgekommen, dass die dort Geldwäsche in ungeahntem Ausmaß betreiben“, sagt der Ungar vor dem Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt.
Also trat er die Flucht an und ging, ja er ging tatsächlich, Richtung Heimat, wo er ein neues Leben beginnen wollte. Auch mit seiner kleinen Tochter.
In der Benzin-Lacke gewälzt
Über den Pannenstreifen der Autobahn erreichte der 30-Jährige am 8. Juli 2026 die letzte Tankstelle vor der Grenze. In Nickelsdorf, gerade noch im Burgenland, kaufte er im Shop Mineralwasser und Cola, ehe sich der Wanderer an einer der Zapfsäulen zu schaffen machte. Er wählte Super und vergoss Benzin über den Beton. Nachdem ihm die Menge ausreichend erschienen war, wälzte er sich in der Lacke und holte sein Feuerzeug aus der Hosentasche.
Bloß: Das wollte nicht anspringen. Nicht auszudenken, wie viele unschuldige Menschen nach einer Explosion zu Schaden oder sogar ums Leben gekommen wären! Die alarmierte Polizei konnte den Mann binnen weniger Minuten dingfest machen.
„Ich wollte Selbstmord begehen, damit ich denen zuvorkomme“, sagt der Mann. Denen? „Der Chinesen-Mafia, die mich verfolgt hat. Der Chef, er ist circa 47, genau weiß ich es nicht, soll besonders brutal sein.“
Entspannte Beteiligte
Im Gerichtssaal werden die Überwachungsvideos der Tankstelle eingespielt. Personen gehen zu ihren Autos. Schauen, wie der da mit dem Schlauch herumspritzt. Langsam fahren zwei Autos weg. Zwei Mitarbeiter stehen mit einem Feuerlöscher in der Hand. Und wenn das ganze G’schäft in die Luft fliegt? Benzin? Tankstelle? Diese Bilder würde Hollywood wohl kaum besser hinbekommen haben.
Nun eröffnet die Vorsitzende die Fragestunde, in der sich interessante Dialoge entwickeln. „Glauben Sie, dass Sie krank sind und Hilfe benötigen?“ – „Nein, jetzt nicht mehr.“ – „Wenn Sie heute hier rausgehen dürften: Würden Sie regelmäßig einen Arzt aufsuchen und Medikamente nehmen?“ – „Ja.“ – Warum? – „Wegen des Verfolgungswahns. Sicher ist sicher.“
Es geschah im Burgenland: Ungarn ist nicht zuständig
Nach Beratung der Schöffen wird der Unbescholtene in einem forensisch-therapeutischen Zentrum in Österreich untergebracht, das bedeutet: spezialisierte Psychiatrie unter Justizbedingungen.
Wie lange? Gerichtspsychiater Peter Hofmann, der paranoide Schizophrenie diagnostiziert hat, sagt: „An sich ist diese Krankheit lebensbegleitend und nicht heilbar.“ Wäre der 30-Jährige im Juli ein paar Kilometer weiter zu einer Tankstelle in Ungarn getrottet? Dann hätte der Prozess in Ungarn stattgefunden. Hofmann: „Die haben dort wirklich gute Einrichtungen auf dem Gebiet.“
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