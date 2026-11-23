Was als prickelnde Zugfahrt begann, endete für einen 29-Jährigen mit Handschellen und einer unfreiwilligen Übernachtung hinter Gittern. Der Deutsche hatte sich gemeinsam mit seiner 45-jährigen Partnerin in einem ICE vergnügt – und dabei offenbar ausgeblendet, dass sie nicht allein unterwegs waren. Bei einer Polizeikontrolle kam schließlich ein ganz anderes Problem des Mannes ans Licht.