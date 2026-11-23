Pikantes Nachspiel
Pärchen vergnügt sich im Zug – Mann muss in Haft
Was als prickelnde Zugfahrt begann, endete für einen 29-Jährigen mit Handschellen und einer unfreiwilligen Übernachtung hinter Gittern. Der Deutsche hatte sich gemeinsam mit seiner 45-jährigen Partnerin in einem ICE vergnügt – und dabei offenbar ausgeblendet, dass sie nicht allein unterwegs waren. Bei einer Polizeikontrolle kam schließlich ein ganz anderes Problem des Mannes ans Licht.
Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im ICE 771 von Hamburg nach Stuttgart. In einer Sitzgruppe entdeckte das Zugpersonal das Paar, das sich dort nach Angaben der Bundespolizei auf recht intime Weise vergnügte. Die beiden nahmen dabei offenbar auch andere Reisende als unfreiwillige Zuschauer in Kauf.
Pärchen ließ sich nicht stoppen
Die Zugbegleiter forderten die beiden zunächst auf, ihr Treiben einzustellen. Da das offenbar nicht den gewünschten Erfolg brachte, verständigten sie schließlich die Bundespolizei. In Göttingen stiegen dann die Beamten ein und kontrollierten das Paar.
Zwei Haftbefehle waren offen
Für den 29-Jährigen nahm die Kontrolle eine unerwartete Wendung. Eine Abfrage im Fahndungssystem ergab, dass gegen ihn gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Er war bereits wegen Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Beamte verurteilt worden.
Damit war die Reise für ihn endgültig beendet. Die Polizisten nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss er nun eine Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Monaten verbüßen.
Auch für Partnerin hat Trip ein Nachspiel
Doch auch für seine Partnerin ist die Angelegenheit noch nicht ausgestanden. Gegen beide wird zusätzlich wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. Das vermeintlich aufregende Abenteuer im ICE könnte damit für das Paar noch weitere rechtliche Konsequenzen haben.
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