DNA-Analysen könnten Wochen dauern

Spezialisten seien im Einsatz, um unter anderem DNA-Analysen und Fingerabdruckvergleiche durchzuführen. Es könne mehrere Wochen dauern, um die sterblichen Überreste zuzuordnen und die Toten zu identifizieren. Die Suche in der Ruine dauerte unterdessen an. 29 Menschen haben das Unglück den Behörden zufolge überlebt.