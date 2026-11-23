Drama in Indonesien
Dutzende Tote nach Brand von Süßwarenfabrik
Nach einem verheerenden Brand in Indonesien wird mit Dutzend Todesopfern gerechnet: Das Gebäude wurde durch das Feuer völlig zerstört, es wurden bereits 24 Leichensäcke aus der Ruine geborgen, mehr als 30 sind vermisst.
In den meisten Leichensäcken hätten sich aber nur einzelne menschliche Überreste befunden, die in den Trümmern entdeckt worden seien, sagte der Chef der örtlichen Rettungsdienste, Al Amrad. Der Zustand der Leichenteile mache eine visuelle Identifizierung unmöglich, teilte die Polizei mit.
DNA-Analysen könnten Wochen dauern
Spezialisten seien im Einsatz, um unter anderem DNA-Analysen und Fingerabdruckvergleiche durchzuführen. Es könne mehrere Wochen dauern, um die sterblichen Überreste zuzuordnen und die Toten zu identifizieren. Die Suche in der Ruine dauerte unterdessen an. 29 Menschen haben das Unglück den Behörden zufolge überlebt.
Das Feuer war am Samstagnachmittag (Ortszeit) aus noch unbekannter Ursache in der Fabrik in der Provinz Banten nahe der indonesischen Hauptstadt Jakarta ausgebrochen. Erst am Sonntag gelang es der Feuerwehr, die Flammen endgültig zu löschen. Hunderte Rettungskräfte verschiedener Behörden waren vor Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.