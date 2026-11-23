Elf Zentimeter länger

Zugegeben, den kann man schon gut brauchen. Denn klein ist der derzeit kürzeste Mercedes wirklich nicht: Mit 4,57 Metern ist der elektrische GLA um 11 cm länger als sein Vorgänger, die 2,70 Meter Radstand bedeuten 61 mm Zuwachs. Das haben wir beim Einsteigen in die zweite Reihe gemerkt: Dank 38 Millimeter mehr Beinfreiheit und 24 Millimeter mehr Kopffreiheit lässt es sich auf der Rückbank tatsächlich auch auf Langstrecken aushalten. Die Kopffreiheit verdankt der GLA auch einem Panorama-Glasdach, das auf eine Rollo verzichtet, dafür elektronisch abgedunkelt wird.