Nachdem die A-Klasse der Luxusstrategie zum Opfer gefallen ist, erst später doch wieder kommen sollen, ist der GLA nun der kürzeste Mercedes. Obwohl das Kompakt-SUV in dritter Generation auf stattliche 4,57 Meter gewachsen. Wie erwachsen sich der „Baby-Benz“ fährt, und ob die neue Größe auch den Passagieren etwas bringt, hat die „Krone“ schon erfahren.
Weil der GLA in der dritten Generation auch den EQA ersetzen darf, kommt er im November erst einmal elektrisch – die 48-Volt-Hybride mit dem neuen 1,5-l-Vierzylinder aus China folgen Anfang 2027. Also fahren wir erst einmal nur mit Strom. Und da sind die Ausführungen eigentlich schon vom CLA bekannt.
50 km/h schneller
Die Basis für 47.870 Euro bildet der GLA 200 mit 224 PS und 335 Nm an der Hinterachse, das reicht beim 2145 kg schweren „Baby-Benz“ für 8,1 Sekunden im Hundertersprint. Die Spitze liegt nun bei 210 km/h, und zwar bei allen elektrischen GLA. Das sind satte 50 km/h mehr als beim EQA…
Einen deutlichen Unterschied gibt es bei der Basis gegenüber den stärkeren Modellen: Beim GLA 200 ist ein LFP-Akku verbaut, der mit 58 kWh Netto-Kapazität bis zu 447 Kilometer weit fahren kann. Die Ladeleistung liegt bei 200 kW, damit soll es binnen 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent gehen. An der Wallbox nuckelt der „Baby-Benz“ mit 11 bzw. optional sogar 22 kW.
Mit 800 Volt laden
Ein 71-kWh-Akku soll später verfügbar sein, so fahren die beiden stärkeren Modelle zum Marktstart mit einem NMC-Akku mit 85 kWh vor. Der bringt nur 10 kg Mehrgewicht gegenüber der LFP-Batterie auf die Waage – und lässt sich dank 800-Volt-System mit bis zu 320 kW laden. Mercedes verspricht, dass in 10 Minuten bis zu 270 Kilometer „nachgetankt“ werden können, in 20 Minuten soll es von 10 auf 80 Prozent gehen.
Das Entladen erfolgt beim GLA 250+ mit 272 PS und 335 Nm, damit knackt er den Hunderter in 7,3 Sekunden. Der Hecktrieber für 53.410 Euro ist der Reichweiten-Champion innerhalb der GLA-Baureihe: Bis 657 Kilometer sind damit drinnen, zumindest wenn man den WLTP-Norm-Verbrauch von 15,1 kWh/100 km schafft. Zum Vergleich: Der EQA 250+ lieferte für 53.150 Euro „nur“ einen 71-kWh-Akku für 531 km. Mercedes hat also für 260 Euro stolze 126 km Reichweite draufgepackt.
Zweiter Motor auf Abruf
Beim Topmodell GLA 350 4Matic sind es 643 Kilometer Reichweite. Hier arbeitet an der Vorderachse ein weiterer permanenterregter Synchronmotor, der sich allerdings nur bei Bedarf zuschaltet. Bei sportlicher Fahrweise sprintet das Topmodell mit 354 PS und 515 Nm damit in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Die Rekuperation wird mittels Gangwahl-Hebel bzw. Lenkradwippen vierstufig eingestellt, bis zu 200 kW Widerstand sorgen dafür, dass der GLA auch Ein-Pedal-Fahren beherrscht. Der Übergang von elektrischer zu mechanischer Bremse ist am Pedal nicht spürbar, so muss das sein.
Die Vorderachse nickt bei stärkerem Verzögern dankenswerterweise nicht ein, obwohl das Fahrwerk des GLA deutlich auf Komfort gebürstet ist. Die Lenkung arbeitet exakt, auch wenn sie beim Einlenken ein eher teigiges Gefühl vermittelt – egal, in welchem Fahrmodus.
Apropos: Der 4Matic verfügt zusätzlich noch über einen Terrain-Modus für kleine Offroad-Einsätze, was dem neuen Assistenten „Transparente Motorhaube“ erst einen echten Sinn verschafft.
Elf Zentimeter länger
Zugegeben, den kann man schon gut brauchen. Denn klein ist der derzeit kürzeste Mercedes wirklich nicht: Mit 4,57 Metern ist der elektrische GLA um 11 cm länger als sein Vorgänger, die 2,70 Meter Radstand bedeuten 61 mm Zuwachs. Das haben wir beim Einsteigen in die zweite Reihe gemerkt: Dank 38 Millimeter mehr Beinfreiheit und 24 Millimeter mehr Kopffreiheit lässt es sich auf der Rückbank tatsächlich auch auf Langstrecken aushalten. Die Kopffreiheit verdankt der GLA auch einem Panorama-Glasdach, das auf eine Rollo verzichtet, dafür elektronisch abgedunkelt wird.
Höhle unter der Haube
Für das Gepäck der Passagiere wartet hinter einer hohen Ladekante ein Kofferraum mit 410 Litern, unter der Fronthaube gibt es noch einen tiefen 107-Liter-Frunk. Noch mehr zum Mitnehmen? Anhänger mit 1500 bzw. 2000 kg beim Allradler dürfen an die Anhängerkupplung, auf das Dach weitere 75 kg.
Dabei will er GLA mehr als nur Lastesel sein, für knapp 50.000 Euro Einstieg müssen auch die inneren Werte passen: Der Fahrer blickt auf ein Tachodisplay mit 10,25 Zoll, das Infotainment auf Google-Basis hat 14 Zoll. Da wird u.a. das „Rim Protection Warning“ eingeblendet, damit die 18 bis 20 Zoll großen Alufelgen nicht am Bordstein schrammen. Praktisch. Weniger Praktisch ist, dass Mercedes die Touch-Tasten am Lenkrad behalten hat, allzu oft verstellt man damit unabsichtlich etwas.
Für 1170 Euro Aufpreis breitet sich ein „Superscreen“ über die ganze Cockpit-Breite aus: Dann blickt der Beifahrer statt auf einen Klavierlack-Paneel mit Sternchen auf einen eigenen 14-Zoll-Screen. Dort darf er sogar während der Fahrt Videos schauen, im Internet surfen oder auf – Stand jetzt – rund 40 Apps zugreifen.
Fahrzit
Für einen „Baby-Benz“ ist der GLA sehr erwachsen, vor allem im Innenraum hat er gegenüber dem Vorgänger deutlich an Platz gewonnen. Der viele Klavierlack im Cockpit ist aber nicht jedermanns Sache. Knapp 50.000 Euro für den Einstieg sind auch nicht wenig, gegenüber dem EQA bekommt man dafür allerdings auch deutlich mehr Reichweite für das dasselbe Geld.
Warum?
Viel Platz für Passagier und Gepäck
Hohe Reichweite und Ladeleistung
Oberklasse-Features
Warum nicht?
Touch-Tasten am Lenkrad nerven
Viel Klavierlack im Cockpit
Oder vielleicht…
BMW iX1, Audi Q4 e-tron, Volvo XC40.
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