Ein Auto aus Rumänien, unterwegs nach Frankreich – und an Bord 21 kleine Dackelwelpen! Was in der Nacht auf Sonntag bei einer Fahrzeugkontrolle begann, entwickelte sich zu einer erschütternden Entdeckung. Im Laufe der Amtshandlung kamen immer mehr der gerade einmal sieben bis elf Wochen alten Hunde zum Vorschein. Die Tiere stammen aus mehreren Würfen und wurden schließlich vom Tierschutzverein St. Pölten übernommen.