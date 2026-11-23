Zusammengepfercht auf einer langen Reise quer durch Europa, offenbar ohne ausreichend Futter und Wasser: 21 Dackelwelpen wurden bei einer Fahrzeugkontrolle entdeckt. Die erst sieben bis elf Wochen alten Hunde landeten im Tierheim St. Pölten, das nun an seine Belastungsgrenzen stößt.
Ein Auto aus Rumänien, unterwegs nach Frankreich – und an Bord 21 kleine Dackelwelpen! Was in der Nacht auf Sonntag bei einer Fahrzeugkontrolle begann, entwickelte sich zu einer erschütternden Entdeckung. Im Laufe der Amtshandlung kamen immer mehr der gerade einmal sieben bis elf Wochen alten Hunde zum Vorschein. Die Tiere stammen aus mehreren Würfen und wurden schließlich vom Tierschutzverein St. Pölten übernommen.
Hungrig und auffallend ruhig
Im Tierheim bot sich den Mitarbeitern ein trauriges Bild: Die Welpen verhielten sich auffallend ruhig und zeigten kaum Reaktionen. Es besteht der Verdacht, dass sie während des langen Transports nicht ausreichend mit Futter und Wasser versorgt worden waren. Als die Tierpfleger ihnen erstmals Nahrung und Wasser anboten, stürzten sich die kleinen Hunde regelrecht darauf.
Für den Tierschutzverein ist der Fall kein Einzelfall. Bereits im vergangenen Jahr wurden acht Dackelwelpen aus Rumänien übernommen, die ebenfalls auf dem Weg nach Frankreich waren.
Skrupelloses Geschäft mit jungen Hunden
Hinter dem internationalen Welpenhandel steckt häufig ein System, in dem die Tiere zur Massenware werden. In sogenannten Welpenfabriken müssen Mutterhündinnen unter schlechten Bedingungen immer wieder Nachwuchs zur Welt bringen. Die Welpen werden oft viel zu früh von ihren Müttern getrennt und unter fragwürdigen Bedingungen transportiert.
Die Folgen können gravierend sein: Infektionskrankheiten, Parasitenbefall und Entwicklungsstörungen gehören ebenso zu den Risiken wie spätere Verhaltensprobleme.
„Solange Menschen bereit sind, Welpen möglichst billig und unkompliziert zu kaufen, wird es auch Menschen geben, die mit ihrem Leid Geld verdienen“, warnt Tierheimleiterin Victoria Bischof. Hinter vermeintlichen Schnäppchen könnten Mutterhündinnen stehen, die unter schrecklichen Bedingungen immer wieder zur Zucht eingesetzt werden.
Tierheim stößt an seine Grenzen
Für das ohnehin stark ausgelastete Tierheim St. Pölten bedeutet die plötzliche Aufnahme von 21 weiteren Hunden eine enorme Herausforderung. Die Welpen müssen untergebracht, medizinisch untersucht, gefüttert und intensiv betreut werden.
„Wir sind derzeit ständig an und über unserer Kapazitätsgrenze. Wenn dann plötzlich 21 weitere Hunde dazukommen, ist das für unser gesamtes Team eine enorme Belastung“, erklärt Vereinsobmann Thomas Kainz.
Das Team wolle alles daransetzen, den kleinen Hunden einen guten Start in ein neues Leben zu ermöglichen. Doch dafür brauche es Unterstützung aus der Bevölkerung. Sobald die Welpen gesundheitlich stabil sind, sollen sie an verantwortungsbewusste Halter vermittelt werden.
Tierschutzverein bittet dringend um Spenden
Um Futter, tierärztliche Untersuchungen und die intensive Versorgung der Welpen finanzieren zu können, bittet der Tierschutzverein St. Pölten um Spenden. Spendenkonto: Tierschutzverein St. Pölten, IBAN: AT20 2025 6000 0061 6193, Verwendungszweck: Welpen
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