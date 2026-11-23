Johanna Mikl-Leitner teilt einmal mehr gegen den baldigen SPÖ-Vizekanzler Markus Marterbauer aus. Skeptisch beobachtet die mächtige ÖVP-Landeshauptfrau aber auch die von Bund, Land und Gemeinden initiierte Reformpartnerschaft. Reformen dürften „kein reiner Selbstzweck für Politiker“ werden.
Niederösterreichs Landeshauptfrau war schon einmal besser auf die SPÖ zu sprechen. Auf landes- und bundespolitischer Ebene teilte sie zuletzt gegen die Roten aus. Dabei rückte sie – wie berichtet – den nächsten Vizekanzler Marterbauer in den Fokus. „Ich wünsche Markus Marterbauer eine vollständige Genesung, das ist das Wichtigste. Als Finanzminister und wahrscheinlich zukünftigen Vizekanzler muss ich ihm aber sagen, dass auch unser Wirtschaftsstandort wieder genesen muss. Und das wird nicht gelingen, wenn Belastungen und Umverteilungen im Mittelpunkt stehen. Europa verliert bei der Wettbewerbsfähigkeit an Boden“, erklärt sie jetzt der „Krone“.
„Umverteilung unseres Wohlstands nach Indien“
Eben das spüre man auch in ganz Österreich. „Ich hoffe da auf seine Einsicht“, so Mikl-Leitner. Denn die Sozialdemokratie hätten in den letzten Jahrzehnten viel Gutes für Österreich bewirkt. „Da galt aber noch der Grundsatz, dass eine gute Sozialpolitik auf dem Fundament einer wirtschaftsfreundlichen Standortpolitik aufbaut.“
Es geht nicht um Parteipolitik, es geht mir um eine arbeitsplatzsichernde Wirtschaftspolitk.
Johanna Mikl-Leitner
Wirtschaft und Arbeit seien das Fundament des Wohlstands. „Und wenn das Fundament untergraben wird, dann wird sich der Staat irgendwann auch keine gerechte Sozialpolitik mehr leisten können“, so die Landeshauptfrau weiter. Und sie ergänzt: „Die einzige Umverteilung, die wir dann noch erleben werden, ist die Umverteilung unseres Wohlstands nach Indien und China.“
„Reformen müssen das Leben der Menschen konkret verbessern“
Kritisch äußert sich die Landeschefin auch mit Blick auf die Reformpartnerschaft: „Reformen dürfen kein reiner Selbstzweck sein, damit sich Politiker auf die Schultern klopfen. Sie müssen das Leben der Menschen konkret verbessern, unsere Betriebe stärken und Arbeitsplätze sichern.“ Man sei laut Mikl-Leitner bereit, selbst für Steuerentlastungen geradezustehen, „wenn man uns wie in der Schweiz für Teilbereiche auch überlässt“.
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