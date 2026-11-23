Niederösterreichs Landeshauptfrau war schon einmal besser auf die SPÖ zu sprechen. Auf landes- und bundespolitischer Ebene teilte sie zuletzt gegen die Roten aus. Dabei rückte sie – wie berichtet – den nächsten Vizekanzler Marterbauer in den Fokus. „Ich wünsche Markus Marterbauer eine vollständige Genesung, das ist das Wichtigste. Als Finanzminister und wahrscheinlich zukünftigen Vizekanzler muss ich ihm aber sagen, dass auch unser Wirtschaftsstandort wieder genesen muss. Und das wird nicht gelingen, wenn Belastungen und Umverteilungen im Mittelpunkt stehen. Europa verliert bei der Wettbewerbsfähigkeit an Boden“, erklärt sie jetzt der „Krone“.