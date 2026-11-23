Mit 28,1 Millionen Downloads war „Block Blast“ diesen Jänner das weltweit am häufigsten heruntergeladene Mobile Game. Allein Googles Play Store weist für das kostenlose Puzzle-Spiel „mit intuitiver Drag-and-Drop-Steuerung, entspannendem Spielspaß und befriedigenden Herausforderungen, das jederzeit leicht zu spielen ist“, mehr als eine Milliarde Downloads aus. Der Entwickler Hungry Studio spricht offiziell von 70 Millionen täglich und 300 Millionen monatlich aktiven Nutzern aus mehr als 200 Ländern und Regionen.