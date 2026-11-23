Russische Mannschaften und Einzelsportler sollen bei Wettkämpfen in der EU künftig nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen. Das sieht ein Vorschlag der EU-Kommission für das nächste Sanktionspaket wegen Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine vor, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen ankündigte.
Geplant ist zudem, das Zeigen offizieller russischer Symbole zu verbieten und die Finanzströme von russischen Sponsoren an Sport-und Kulturvereinigungen mit Sitz in Europa zu beschränken. Russische Staatsangehörige sollen in der EU auch keine Führungsämter in den Leitungsgremien von Sportverbänden mit Sitz in Europa innehaben dürfen. „Sportveranstaltungen dürfen keine Plattform für Propagandaaktivitäten sein“, erklärte von der Leyen.
Konflikte mit IOC und Co.
Mit ihren Plänen würde die EU den Spielraum der internationalen Sportverbände in Europa einschränken. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte im Juli die Suspendierung des Russischen Olympischen Komitees vorläufig aufgehoben. Seither überlässt es den Fachverbänden die Entscheidung, ob russische Sportler bei ihren Wettbewerben wieder unter eigener Flagge antreten dürfen. Die Linie des IOC allerdings lautet: Der Start von Sportlern bei internationalen Wettbewerben dürfe „nicht durch das Handeln ihrer Regierungen eingeschränkt werden, einschließlich der Beteiligung an einem Krieg oder Konflikt“.
Umstrittenes Urteil zu Eishockey-WM 2027
Zuletzt hatte ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS für Wirbel gesorgt, das Russland die Teilnahme an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr erlaubte. Mehrere andere Nationen um Weltmeister Finnland und Österreich kündigten an, nicht gegen ein russisches Team anzutreten. WM-Gastgeber Deutschland sieht das Turnier unter diesen Bedingungen stark gefährdet und verlangt vom Weltverband eine Lösung. Die deutsche Regierung schloss aus, russischen Sportlern Visa für die Einreise zu verweigern. Ziel sei eine Lösung auf diplomatischem Wege, hieß es.
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