Konflikte mit IOC und Co.

Mit ihren Plänen würde die EU den Spielraum der internationalen Sportverbände in Europa einschränken. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte im Juli die Suspendierung des Russischen Olympischen Komitees vorläufig aufgehoben. Seither überlässt es den Fachverbänden die Entscheidung, ob russische Sportler bei ihren Wettbewerben wieder unter eigener Flagge antreten dürfen. Die Linie des IOC allerdings lautet: Der Start von Sportlern bei internationalen Wettbewerben dürfe „nicht durch das Handeln ihrer Regierungen eingeschränkt werden, einschließlich der Beteiligung an einem Krieg oder Konflikt“.