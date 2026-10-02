Wechseljahre: Hormonelle Balance beginnt im Darm

Der Darm könnte sich künftig als wichtiger Mitspieler bei der hormonellen Umstellung in den Wechseljahren erweisen. Etwa dadurch, dass eine gezielte Modulation des Mikrobioms Beschwerden wie Hitzewallungen oder Erschöpfung positiv abpuffern kann.

Vielfalt des Mikrobioms erhalten

Was wir essen, hat entscheidenden Einfluss auf die Milliarden Bakterien im Darm. Experten raten deshalb zu einer ballaststoffreichen, abwechslungsreichen Ernährung mit möglichst vielen hochwertigen und unverarbeiteten Lebensmitteln. Unterstützend können auch Prä- und Probiotika helfen, unser empfindliches Ökosystem langfristig im Gleichgewicht zu halten.