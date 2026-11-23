Der Ukraine-Krieg hat Kaliningrad nicht von Russland abgeschnitten. Er hat aber dazu geführt, dass Moskau seine westlichste Exklave, die von NATO-Staaten umgeben wird, mit erheblichem finanziellem und logistischem Aufwand versorgen und zunehmend auf eigene Transportkapazitäten setzen muss. Nun investiert Moskau eine halbe Milliarde Euro in Spezialfähren, um die Versorgung über den Seeweg abzusichern.
Russlands Ministerpräsident Michail Mischustin begründete am Montag den jetzigen Schritt mit der besonderen geografischen Lage der Region und machte „unrechtmäßige Handlungen bestimmter Staaten“ verantwortlich. Diese störten Lieferketten und versuchten, den Transport zu blockieren, was die Arbeit der dort ansässigen Unternehmen erschwere. Damit sprach er Blockaden der Eisenbahnlinien durch Litauen an.
Transport kompletter Züge über Wasser
Die beiden Fähren sollen 2030 in Betrieb gehen und zwischen dem Hafen Ust-Luga in der Region Leningrad und Baltijsk in Kaliningrad verkehren. Die Spezialschiffe sind dafür gebaut, komplette Züge über Gewässer zu transportieren. Das Geld für den Bau soll größtenteils aus dem Nationalen Wohlfahrtsfonds kommen, einem Staatsfonds für finanzielle Reserven in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Angriff auf russischen Frachter in der Ostsee
Die Ankündigung folgt auf einen Zwischenfall am Samstag, bei dem der russische Frachter Sparta II in der Ostsee von Drohnen getroffen wurde und in Brand geriet. Dem finnischen Militär zufolge handelte es sich dabei wahrscheinlich um einen ukrainischen Angriff. Das getroffene Schiff hat Verbindungen zum russischen Militär und transportierte Fracht nach Kaliningrad. Russland hatte der NATO im September in einem informellen Dokument gedroht, im Falle eines Versuchs, Kaliningrad abzuriegeln, auch Atomwaffen einzusetzen. Mehr als die Hälfte der Versorgung von Kaliningrad geht aktuell über den Seeweg. 2021 waren es nur acht Prozent. Derzeit verkehren rund 30 Schiffe, darunter vier Zugfähren, zwischen der Exklave und russischen Häfen an der Ostsee.
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