Angriff auf russischen Frachter in der Ostsee

Die Ankündigung folgt auf einen Zwischenfall am Samstag, bei dem der russische Frachter Sparta II in der Ostsee von Drohnen getroffen wurde und in Brand geriet. Dem finnischen Militär zufolge handelte es sich dabei wahrscheinlich um einen ukrainischen Angriff. Das getroffene Schiff hat Verbindungen zum russischen Militär und transportierte Fracht nach Kaliningrad. Russland hatte der NATO im September in einem informellen Dokument gedroht, im Falle eines Versuchs, Kaliningrad abzuriegeln, auch Atomwaffen einzusetzen. Mehr als die Hälfte der Versorgung von Kaliningrad geht aktuell über den Seeweg. 2021 waren es nur acht Prozent. Derzeit verkehren rund 30 Schiffe, darunter vier Zugfähren, zwischen der Exklave und russischen Häfen an der Ostsee.