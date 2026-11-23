Ein Autoverkauf, der eigentlich nur eine Formalität sein sollte, endete für einen Unternehmer aus Italien mit einem teuren Verlust. Ein vermeintlicher Käufer zeigte bei der Übergabe eine Bestätigung über eine Sofortüberweisung vor – doch auf dem Konto des Verkäufers kam kein Cent an. Der Wagen war plötzlich verschwunden. Die Spur führte schließlich nach Österreich.