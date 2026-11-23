Spur nach Österreich
Mit Fake-Überweisung Auto um 26.500 Euro ergaunert
Ein Autoverkauf, der eigentlich nur eine Formalität sein sollte, endete für einen Unternehmer aus Italien mit einem teuren Verlust. Ein vermeintlicher Käufer zeigte bei der Übergabe eine Bestätigung über eine Sofortüberweisung vor – doch auf dem Konto des Verkäufers kam kein Cent an. Der Wagen war plötzlich verschwunden. Die Spur führte schließlich nach Österreich.
Der Unternehmer aus der italienischen Region Marken hatte seine Limousine auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten. Ein Interessent meldete sich und vereinbarte mit ihm einen Termin bei einer Zulassungsstelle in Senigallia, um den Halterwechsel abzuwickeln.
Dort präsentierte der Käufer eine vermeintliche Bestätigung über eine Sofortüberweisung von 26.500 Euro. Doch das Dokument war gefälscht. Weil kein Geld auf seinem Konto eintraf, erstattete der Verkäufer am 19. November Anzeige bei den Carabinieri.
Ermittler verfolgten Spur nach Österreich
Die Ermittler konnten den Verdächtigen durch Nachforschungen und digitale Ermittlungen identifizieren. Bei dem Mann handelt es sich um einen bereits polizeibekannten 30-Jährigen aus einer anderen italienischen Provinz. Er wurde wegen schweren Betrugs und Geldwäsche angezeigt.
Über internationale Polizeikooperation verfolgten die Behörden anschließend die Spur des gestohlenen Autos ins Ausland. Die österreichische Polizei wurde eingeschaltet und konnte die Limousine rund 48 Stunden nach der Anzeige ausfindig machen und sicherstellen.
Wo genau das Fahrzeug entdeckt wurde, ist nicht bekannt. Es befindet sich derzeit in Verwahrung und soll nach Italien zurückgebracht und seinem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.
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