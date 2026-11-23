Während die Männer in Scharen den Dienst an der Waffe verweigern, um sich für den Zivildienst zu entscheiden, geht bei den Frauen der Trend in die andere Richtung: Junge, belastungsfähige Soldatinnen übernehmen das Kommando. Und haben dabei auch mit Herausforderungen zu kämpfen, wie sie der „Krone“ schildern.