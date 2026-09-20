„Meal Prep“: Die Lösung für zeitsparendes Kochen

Einfacher Start

Für den Einstieg reicht eine kurze Planung für drei bis vier Tage. Überlegen Sie zunächst, welche Mahlzeiten Sie tatsächlich vorbereiten möchten. Besonders praktisch sind Mittagessen fürs Büro, schnelle Abendessen oder Snacks für unterwegs.

Bausteine statt Fertigmenüs

„Um Vielfalt auch bei Speisen zu ermöglichen, kann es sinnvoll sein, Proteinbausteine wie gebratenes Fleisch, Hülsenfrüchte oder Fisch, Kohlenhydrate wie Reis, Nudeln, Erdäpfel sowie Gemüse getrennt portionsweise vorzubereiten statt lauter identische Mahlzeiten. Das reduziert Monotonie und bringt durch verschiedene Kombinationen, Gewürze, Kräuter und Variation bei Toppings wie Nüssen und Samen schnell und unkompliziert Abwechslung auf den Teller“, betont Ernährungswissenschafterin Dr. Marlies Gruber vom „forum.ernährung heute“.