Wie der Darm unser Gewicht beeinflusst

„Gute“ Bakterien helfen dem Organismus

Mikroorganismen im Darm helfen unter anderem dabei, Bestandteile der Nahrung zu verarbeiten, die der menschliche Körper selbst nicht vollständig verdauen kann. Bei der Fermentation von Ballaststoffen entstehen beispielsweise kurzkettige Fettsäuren wie Acetat, Propionat und Butyrat. Diese Stoffwechselprodukte können verschiedene Prozesse im Darm und im gesamten Organismus beeinflussen.

Die Zusammensetzung des Mikrobioms unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Sie wird unter anderem durch Ernährung, Alter, Medikamente, Umweltfaktoren und Lebensstil geprägt.