Wie der Darm unser Gewicht beeinflusst

Unser Darm wird von Billionen von Mikroben bewohnt. Diese kleinen Helfer können Einfluss auf Stoffwechsel und Gewicht haben! Ein gesundes Mikrobiom allein ist noch kein Wundermittel zum Abnehmen. Was zum Abnehmen noch erforderlich ist, erfahren Sie hier.
Billionen von Mikroorganismen besiedeln den menschlichen Darm und stehen in enger Wechselwirkung mit Ernährung, Immunsystem und Stoffwechsel. Kann ein gesundes Darmmikrobiom auch beim Abnehmen helfen? Ja, es ist aber kein eigenständiger „Abnehm-Motor“. Entscheidend für nachhaltige Gewichtsabnahme bleibt langfristig eine Ernährungs- und Lebensweise, die zu einer negativen Energiebilanz führt.
„Gute“ Bakterien helfen dem Organismus
Mikroorganismen im Darm helfen unter anderem dabei, Bestandteile der Nahrung zu verarbeiten, die der menschliche Körper selbst nicht vollständig verdauen kann. Bei der Fermentation von Ballaststoffen entstehen beispielsweise kurzkettige Fettsäuren wie Acetat, Propionat und Butyrat. Diese Stoffwechselprodukte können verschiedene Prozesse im Darm und im gesamten Organismus beeinflussen.
Die Zusammensetzung des Mikrobioms unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Sie wird unter anderem durch Ernährung, Alter, Medikamente, Umweltfaktoren und Lebensstil geprägt.
Darmmikrobiom und Körpergewicht
Studien zeigen Zusammenhänge zwischen dem Darmmikrobiom und Stoffwechselerkrankungen wie Adipositas und Typ-2-Diabetes. Eine hohe Vielfalt an Mikroorganismen fördert einen aktiven Stoffwechsel und schützt eher vor Übergewicht. Eine unausgewogene Darmflora – oft gefördert durch zucker- und fettreiche Kost – hingegen lässt jene Bakterien wachsen, die Heißhunger auf Süßigkeiten auslösen.
Ballaststoffe sind besonders wichtig
Eine der sinnvollsten Möglichkeiten, das Darmmikrobiom über die Ernährung zu unterstützen, ist eine ballaststoffreiche und möglichst vielfältige Ernährung. Ballaststoffe kommen u. a. in folgenden Lebensmitteln vor: Gemüse und Obst, Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen sowie Kichererbsen, Vollkornprodukten, Nüssen und Samen, Hafer und anderen ballaststoffreichen Getreideprodukten.
Präbiotika sind eine bestimmte Form von Ballaststoffen und dienen nützlichen Darmbakterien als Nahrung. Man findet sie in pflanzlichen Lebensmitteln wie Gemüse, Hülsenfrüchten und Getreide.
Probiotika zum Abnehmen?
Probiotika sind lebende Mikroorganismen, denen bei ausreichender Aufnahme ein gesundheitlicher Nutzen zugeschrieben wird. Für die Gewichtsabnahme ist die Situation allerdings wesentlich komplizierter. Ein Probiotikum sollte deshalb nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, Bewegung oder eine medizinisch notwendige Behandlung betrachtet werden.
Entscheidend bleibt die gesamte Lebensweise
Wer Körpergewicht reduzieren möchte, sollte nicht versuchen, das Problem ausschließlich über die Darmflora zu lösen. Eine nachhaltige Gewichtsabnahme basiert in der Regel auf mehreren Faktoren: einer langfristig ausgewogenen Ernährung, angemessener Energiezufuhr, regelmäßiger körperlicher Aktivität, ausreichendem Schlaf, Stressreduktion und gegebenenfalls einer medizinischen Behandlung von Erkrankungen, die das Gewicht beeinflussen können.
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