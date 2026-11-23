Erst am Freitag hat der bekannte Wirtschaftsanwalt Johannes Zink das Mandat der beiden STW-Chefs Erwin Smole und Harald Tschurnig übernommen. Gegen sie beide wurde, wie berichtet, ein Strafantrag wegen Verdachts der Beweismittelfälschung eingebracht – als Konsequenz droht den Managern in diesen Tagen die Ablöse.