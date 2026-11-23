Eine ordentliche Portion Lichterglanz gehört für viele im Advent einfach dazu. Wenn der Nachbargarten aber die ganze Nacht taghell leuchtet und man im eigenen Schlafzimmer nicht mehr schlafen kann, kippt die Stimmung schnell. Rechtlich gilt hier gegenseitige Rücksichtnahme: In der eigenen Wohnung darf zwar jeder dekorieren, wie er will, raubt die Beleuchtung oder Musik aber den Nachbarn den Schlaf, kann ab 22 Uhr Schluss damit sein. Auch im Stiegenhaus oder an der Hausfassade ist nicht alles erlaubt, was gefällt.