Lichterketten, blinkende Rentiere und leuchtende Weihnachtsmänner haben wieder Hochsaison. Was für die einen purer Adventzauber ist, wird für andere schnell zum Störfaktor. Wie viel Weihnachtsdeko ist Ihrer Meinung nach okay? Haben Sie sich deshalb schon einmal über einen Nachbarn ärgern müssen?
Eine ordentliche Portion Lichterglanz gehört für viele im Advent einfach dazu. Wenn der Nachbargarten aber die ganze Nacht taghell leuchtet und man im eigenen Schlafzimmer nicht mehr schlafen kann, kippt die Stimmung schnell. Rechtlich gilt hier gegenseitige Rücksichtnahme: In der eigenen Wohnung darf zwar jeder dekorieren, wie er will, raubt die Beleuchtung oder Musik aber den Nachbarn den Schlaf, kann ab 22 Uhr Schluss damit sein. Auch im Stiegenhaus oder an der Hausfassade ist nicht alles erlaubt, was gefällt.
Wie halten Sie es im Advent?
Mögen Sie es zu Weihnachten lieber dezent oder kann es für Sie gar nicht genug leuchten und blinken? Haben Sie in Ihrer Nachbarschaft schon einmal einen echten „Deko-Wahnsinn “ erlebt, der Ihnen den letzten Nerv geraubt hat, oder wurden Sie vielleicht selbst schon einmal gebeten, die Lichterketten abzudrehen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Erfahrungen in die Kommentare!
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