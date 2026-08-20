Bergtour: Diese 6 Fehler können zur Gefahr werden

Im Jahr 2025 wurden über 8500 Personen verletzt und ca. 2200 unverletzt vom Berg gerettet, 234 konnten nur noch tot geborgen werden. Die meisten Menschen geraten aber nicht bei extremen Expeditionen in Schwierigkeiten, sondern auf Touren, die sie für harmlos halten. Sebastian Kren, Bundesreferent für Ausbildung & Technik beim Österreichischen Bergrettungsdienst, Land Steiermark, erklärt die häufigsten Anfängerfehler beim Wandern in den Bergen. Fehler Nummer 4 passiert mitunter auch geübteren Gipfelstürmern.