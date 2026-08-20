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Bergtour: Diese 6 Fehler können zur Gefahr werden

Bewegung & Körperkraft
20.08.2026 10:00
Etliche Einsätze der Bergrettung wären vermeidbar.
Etliche Einsätze der Bergrettung wären vermeidbar.(Bild: ÖBRD)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Jedes Jahr muss die Bergrettung zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Auch wenn diese meist glimpflich für die Betroffenen ausgehen, kommt es mitunter zu schweren Verletzungen oder gar zu Todesfällen. Die „Krone“ hat nachgefragt, welche Fehler Wanderer besonders häufig machen und was gerade Berg-Neulinge beachten sollten.

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Im Jahr 2025 wurden über 8500 Personen verletzt und ca. 2200 unverletzt vom Berg gerettet, 234 konnten nur noch tot geborgen werden. Die meisten Menschen geraten aber nicht bei extremen Expeditionen in Schwierigkeiten, sondern auf Touren, die sie für harmlos halten. Sebastian Kren, Bundesreferent für Ausbildung & Technik beim Österreichischen Bergrettungsdienst, Land Steiermark, erklärt die häufigsten Anfängerfehler beim Wandern in den Bergen. Fehler Nummer 4 passiert mitunter auch geübteren Gipfelstürmern.

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