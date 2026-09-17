Nach dem Sommer wieder sportlich durchstarten

Die Hitze des Sommers ist vorbei. Nun wird es wieder Zeit, mehr Aktivität in den Alltag zu bringen. Krone „Vorturner“ Philipp Jelinek möchte daher alle zu mehr Bewegung motivieren. Nutzen Sie jetzt die kühler werdenden Tage, um gemeinsam in eine neue sportliche Lebensphase zu starten!
Der Sommer und die Haupturlaubszeit sind nun vorbei und der gewohnte Alltag hat sich wieder breitgemacht. Ich kenne einige, die im Sommer bei der Bewegung pausiert haben und mir jetzt erzählen: „Es wird wieder Zeit, etwas zu tun.“ Ein paar Kilos mehr, weniger Beweglichkeit und Kondition – und damit oft auch ein Stück weniger Lebensqualität. Natürlich gibt es auch viele, die in den warmen Monaten fleißig geblieben sind.
Bewegungsmangel kostet Lebensqualität
Warum ich das erzähle? Ich sehe es an den Zuschauerzahlen, diese steigen jetzt wieder langsam an. Das schlechte Gewissen, aber vor allem das Gefühl, dass Bewegung einfach guttut, bringt viele, die pausiert haben, zurück.
Also: Raus aus dem gewohnten Alltag, wir starten wieder durch! So schnell wir uns ans Nichtstun gewöhnen, so schnell finden wir auch wieder in die Bewegung hinein. Und fast jeder, mit dem ich darüber spreche, sagt mir: „Es tut mir einfach gut.“
Gemeinsam wieder sportlich durchstarten
Gesundheit ist Eigenverantwortung – und Gesundheit braucht Bewegung. Genau dafür gibt es „Philipp bewegt“: niederschwellig, der Einstieg ist jederzeit möglich, von Ärzten und Therapeuten empfohlen und mit tausenden positiven Rückmeldungen. Einfach aufdrehen und mitmachen – im TV oder online.
Gemeinsam starten wir aktiv in den Tag: Wir mobilisieren, aktivieren und kräftigen, arbeiten an Gleichgewicht und Koordination. Jeder kann mitmachen, jeder kann auf seinem Niveau einsteigen.
Deshalb meine Einladung an alle, die etwas tun wollen, noch überlegen oder gerade mit ihrem inneren Schweinehund und dem Wiedereinstieg kämpfen: Startet mit mir ab Montag in sechs Wochen regelmäßige Bewegung!
Probiert es einfach aus. Ich bin überzeugt, dass ihr einen Unterschied feststellen werdet. Und wenn ihr erst einmal im Rhythmus seid, wird Bewegung zur Gewohnheit – irgendwann so selbstverständlich wie das Zähneputzen. Also: Machen und nicht nur davon reden! Ich freue mich auf euch. Und wie immer gilt: Trinken, trinken, trinken – die Zelle muss schwimmen!
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