Nach dem Sommer wieder sportlich durchstarten

Der Sommer und die Haupturlaubszeit sind nun vorbei und der gewohnte Alltag hat sich wieder breitgemacht. Ich kenne einige, die im Sommer bei der Bewegung pausiert haben und mir jetzt erzählen: „Es wird wieder Zeit, etwas zu tun.“ Ein paar Kilos mehr, weniger Beweglichkeit und Kondition – und damit oft auch ein Stück weniger Lebensqualität. Natürlich gibt es auch viele, die in den warmen Monaten fleißig geblieben sind.