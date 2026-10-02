Reinhard Haller: „Darum macht Wandern glücklich“

Sie waren lange Zeit hindurch Leiter einer Klinik für Suchtkranke. Haben Sie damals versucht, Ihre Patienten – auch – mit Wanderungen zu therapieren?

Selbstverständlich. Denn wer sich einen Berg hinaufkämpft, erlebt am Gipfel ein echtes, cleanes Glücksgefühl. Und spürt den eigenen Körper – nicht durch den Rausch aus der Flasche oder der Spritze, sondern durch die eigene, echte Kraft. Die wiederum Mut gibt für den Weg zurück in ein Leben ohne Drogen.